Výstrel zo vzduchovky v rodinnom dome: Zasiahol len 1,5-ročné dievčatko, prípad rieši polícia

V rodinnom dome v Čaklove došlo k vážnemu incidentu. Výstrel zo vzduchovej zbrane zasiahol iba 1,5-ročné dievčatko, ktoré skončilo v nemocnici. Polícia už začala vyšetrovanie a zisťuje, ako presne k nehode došlo.
Polícia v Prešovskom kraji začala trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví po tom, čo v obci Čaklov (okres Vranov nad Topľou) utrpelo strelné poranenie len 1,5-ročné dievčatko. Skončilo na traumatologickom oddelení košickej univerzitnej nemocnice, informuje Pluska. Vystreliť mal 10-ročný chlapec.
Podľa dostupných informácií padol výstrel vo štvrtok v jednom z rodinných domov. Projektil zo vzduchovej zbrane zasiahol dieťa priamo do hrudníka. Rodičia dievčatko nepreviezli sanitkou, ale autom ho najskôr odviezli do nemocnice vo Vranove, odkiaľ bolo transportované do Košíc.
Vzduchovka používaná na ničenie potkanov
„V rodinnom dome došlo za doposiaľ presne nezistených okolností k výstrelu zo vzduchovej zbrane a strela zasiahla maloletú osobu, ktorá utrpela strelné poranenie,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. Dodala, že zbraň aj strelivo boli zaistené a podrobia sa expertíznemu skúmaniu. „Miera zavinenia je predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ doplnila.
Podľa obyvateľov osady bola vzduchovka používaná na ničenie potkanov, ktoré sa tam často pohybujú. „Zostal v nej brok, bola položená na stoličke. Chlapec potiahol spúšť a v tom čase sa otvorili dvere, v ktorých stála jeho malá sesternica a náboj ju zasiahol do stredu hrudníka,“ opisujú miestni obyvatelia.
