Výstrel zo vzduchovky v rodinnom dome: Zasiahol len 1,5-ročné dievčatko, prípad rieši polícia

Foto: Facebook/ Polícia Slovenskej republiky

Tomáš Čapák
Vystrelil mať neštastne 10-ročný chlapec.

V rodinnom dome v Čaklove došlo k vážnemu incidentu. Výstrel zo vzduchovej zbrane zasiahol iba 1,5-ročné dievčatko, ktoré skončilo v nemocnici. Polícia už začala vyšetrovanie a zisťuje, ako presne k nehode došlo.

Polícia v Prešovskom kraji začala trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví po tom, čo v obci Čaklov (okres Vranov nad Topľou) utrpelo strelné poranenie len 1,5-ročné dievčatko. Skončilo na traumatologickom oddelení košickej univerzitnej nemocnice, informuje Pluska. Vystreliť mal 10-ročný chlapec.

Podľa dostupných informácií padol výstrel vo štvrtok v jednom z rodinných domov. Projektil zo vzduchovej zbrane zasiahol dieťa priamo do hrudníka. Rodičia dievčatko nepreviezli sanitkou, ale autom ho najskôr odviezli do nemocnice vo Vranove, odkiaľ bolo transportované do Košíc.

Vzduchovka používaná na ničenie potkanov

„V rodinnom dome došlo za doposiaľ presne nezistených okolností k výstrelu zo vzduchovej zbrane a strela zasiahla maloletú osobu, ktorá utrpela strelné poranenie,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. Dodala, že zbraň aj strelivo boli zaistené a podrobia sa expertíznemu skúmaniu. „Miera zavinenia je predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ doplnila.

Podľa obyvateľov osady bola vzduchovka používaná na ničenie potkanov, ktoré sa tam často pohybujú. „Zostal v nej brok, bola položená na stoličke. Chlapec potiahol spúšť a v tom čase sa otvorili dvere, v ktorých stála jeho malá sesternica a náboj ju zasiahol do stredu hrudníka,“ opisujú miestni obyvatelia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Od týchto slovenských kúpalísk sa držte ďalej: Zverejnili miesta so zlou kvalitou vody. Pozrite, ktoré…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac