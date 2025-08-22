Od týchto slovenských kúpalísk sa držte ďalej: Zverejnili miesta so zlou kvalitou vody. Pozrite, ktoré to sú

Ilustračná foto: TASR

Roland Brožkovič
TASR
Hygienici preskúmali stav vody.

Povolenie na prevádzku malo na konci 34. kalendárneho týždňa 173 umelých kúpalísk a 514 bazénov. V prevádzke bolo aj 11 prírodných kúpalísk. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) okrem toho zaznamenal vyhovujúcu kvalitu vody aj na ďalších 77 vodných plochách. TASR o tom v piatok informoval odbor komunikácie ÚVZ.

Zhoršená kvalita vody je podľa hygienikov v lokalitách Vinianske jazero, Delňa a Veľká Domaša (Dobrá). Upozornili, že kúpanie na týchto miestach môže predstavovať zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom.

Viacero známych lokalít

Prekročenie limitných hodnôt zistili laboratórne testy aj na plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach, v rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín Stráže, na vodnej nádrži Lipovina – Bátovce, vodnej nádrži Duchonka a štrkovisku Čaňa. „Na uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie – kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre kúpajúcich sa,“ uviedol úrad.

Na lokalitách Ružín, Veľká Domaša (Valkov, Tíšava) a Zelená voda – Kurinec Rimavská Sobota je voda vhodná na kúpanie s mierne zhoršenými vlastnosťami, a to z dôvodu prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a pri prevahe rias. „Na týchto lokalitách je naďalej umožnené rekreačné kúpanie, avšak so zvýšenou opatrnosťou,“ ozrejmil ÚVZ.

Pri kontrole kvality vody v júni 2025 na lokalite vodná nádrž Stará Myjava boli vo vzorkách zistené cerkárie rodu Trichobilharzia, ktoré sú známe ako pôvodcovia cerkáriovej dermatitídy. Z uvedeného dôvodu kúpanie vo vodnej nádrži Stará Myjava ÚVZ neodporúča.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Máme zásoby na 90 dní: Saková povedala, kedy obnovia ropovod Družba. SNS žiada predvolanie veľvyslanca…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac