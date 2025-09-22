Výstraha pre hubárov a turistov: V tejto lokalite sa pohybuje medveď, pozor si dajte najmä na húštiny, varuje obec

Návštevníci lesov v katastri podtatranskej obce Tvarožná v Kežmarskom okrese by mali zvýšiť ostražitosť, pohybuje sa tam medveď.
Informovala o tom dnes samospráva na svojej internetovej stránke, pričom upozorňuje na lokalitu medzi Tancuľou a Kamenárňou, pri potoku boli nájdené exkrementy medveďa.
Návštevníci by mali byť podľa nej opatrní, najmä, keď sa pohybujú v húštinách a krovinách. Medveďa však spozorovali v okolí obce už aj predtým.
Medvede nie sú len v obci Tvarožná
Aj v obci Breza v okrese Námestovo sa pohybuje medveď. Na výskyt šelmy upozornila samospráva na svojej oficiálnej facebookovej stránke a vyzvala obyvateľov aj návštevníkov, aby zachovali zvýšenú opatrnosť. Ako uvádza obec, rizikové sú lokality Medzi potokmi, Surovo a Nad Hájom. Obyvatelia a turisti by sa týmto miestam mali radšej vyhýbať, keďže prítomnosť medveďa predstavuje nebezpečenstvo.
Ako sa správať pri stretnutí s medveďom
Samospráva zároveň pripomenula, čo robiť v prípade, že sa človek so šelmou stretne. Dôležité je zachovať pokoj a neprovokovať ju. Odísť treba pomaly a bez náhlych pohybov.
Obec vyzvala ľudí, aby nepodceňovali riziko a správali sa v prírode obozretne. Varovanie platí pre všetkých obyvateľov aj návštevníkov, ktorí sa pohybujú v spomínaných častiach katastra.
