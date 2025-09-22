Malé dieťa prišlo o život hrozným spôsobom: Len 2-mesačné bábätko uniesli opice, takto ho napokon našli rodičia

Indická dedina Surajpur v štáte Uttarpradéš zažila hroznú tragédiu, keď skupina opíc uniesla dvojmesačné dieťa priamo z domu jeho rodičov. Podľa miestnych médií dieťa pokojne spalo, keď sa primáty dostali dnu a odniesli ho z postele. Rodina si jeho zmiznutie všimla až po chvíli a okamžite začala panikáriť.
Na streche začuli zvuky, a keď sa tam išli pozrieť, telo bábätka našli ponorené v sude s vodou. Záchranné zložky dorazili na miesto krátko po ohlásení prípadu a dieťa previezli do nemocnice, no lekári už mohli len potvrdiť jeho smrť, informuje Daily Mail. Pre miestnu komunitu to bol obrovský šok a obyvatelia zdôraznili, že ide o ďalší dôkaz narastajúceho problému s agresívnym správaním opíc v regióne.
Nejde o prvý prípad
Po tragédii zazneli hlasy volajúce po zásadných opatreniach a účinných riešeniach, ktoré by zabránili opakovaniu podobných incidentov. Obyvatelia chcú, aby úrady zaviedli prísnejšie pravidlá a systémové kroky, ktoré by ochránili ľudí pred útokmi divých primátov. Bohužiaľ, nejde o ojedinelý prípad.
V roku 2022 prišiel o život ďalší dvojmesačný chlapček, ktorého opice vytiahli z terasy domu a hodili ho do nádrže s vodou. Následné vyšetrovanie dokonca naznačilo, že samica opice si dieťa mohla pomýliť s vlastným mláďaťom, ktoré stratila. Po uvedomení si omylu ho však odhodila. Opakujúce sa útoky ukazujú, aký vážny problém predstavuje koexistencia ľudí a opíc v niektorých častiach Indie. Miestni si myslia, že bez zásahu úradov budú takéto nešťastia pribúdať.
