Malé dieťa prišlo o život hrozným spôsobom: Len 2-mesačné bábätko uniesli opice, takto ho napokon našli rodičia

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
Po tragédii zazneli hlasy volajúce po zásadných opatreniach a účinných riešeniach.

Indická dedina Surajpur v štáte Uttarpradéš zažila hroznú tragédiu, keď skupina opíc uniesla dvojmesačné dieťa priamo z domu jeho rodičov. Podľa miestnych médií dieťa pokojne spalo, keď sa primáty dostali dnu a odniesli ho z postele. Rodina si jeho zmiznutie všimla až po chvíli a okamžite začala panikáriť.

Na streche začuli zvuky, a keď sa tam išli pozrieť, telo bábätka našli ponorené v sude s vodou. Záchranné zložky dorazili na miesto krátko po ohlásení prípadu a dieťa previezli do nemocnice, no lekári už mohli len potvrdiť jeho smrť, informuje Daily Mail. Pre miestnu komunitu to bol obrovský šok a obyvatelia zdôraznili, že ide o ďalší dôkaz narastajúceho problému s agresívnym správaním opíc v regióne.

Nejde o prvý prípad

Po tragédii zazneli hlasy volajúce po zásadných opatreniach a účinných riešeniach, ktoré by zabránili opakovaniu podobných incidentov. Obyvatelia chcú, aby úrady zaviedli prísnejšie pravidlá a systémové kroky, ktoré by ochránili ľudí pred útokmi divých primátov. Bohužiaľ, nejde o ojedinelý prípad.

V roku 2022 prišiel o život ďalší dvojmesačný chlapček, ktorého opice vytiahli z terasy domu a hodili ho do nádrže s vodou. Následné vyšetrovanie dokonca naznačilo, že samica opice si dieťa mohla pomýliť s vlastným mláďaťom, ktoré stratila. Po uvedomení si omylu ho však odhodila. Opakujúce sa útoky ukazujú, aký vážny problém predstavuje koexistencia ľudí a opíc v niektorých častiach Indie. Miestni si myslia, že bez zásahu úradov budú takéto nešťastia pribúdať.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na Agrokomplexe ministri hodovali: Za večeru zaplatili 70-tisíc eur, podujatie stálo rekordnú sumu. Takto šetrenie…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac