Výrazne predbieha rovesníkov. Adela Vinczeová prezradila, či si Maxík uvedomuje, že má slávnych rodičov

Jana Petrejová
Vníma toho viac, než by sa mohlo zdať.

Dostal sa do rodiny, ktorú verejnosť dobre pozná, no preňho je svet zatiaľ najmä o hrách, objavovaní a každodenných maličkostiach. Maxík vyrastá v prostredí, kde sa prirodzene prelína televízny svet s tým rodinným. Kým pre mnohých sú jeho rodičia známymi tvárami z obrazovky, doma sú predovšetkým mamou a otcom, ktorí sa svojmu synčekovi snažia vytvoriť čo najobyčajnejšie detstvo.

Otázkou však zostáva, do akej miery si už malé takmer 4-ročné dieťa uvedomuje, že práca jeho rodičov je pre ostatných výnimočná. Vníma Maxík, že jeho mama patrí k najznámejším moderátorkám a že jeho otec sedáva v pilotnej kabíne lietadla? Alebo je preňho všetko len prirodzenou súčasťou sveta, ktorý ešte nemá nálepku slávy? Adela Vinczeová to ozrejmila v rozhovore pre Pravdu.

Pamätá si Markízu aj návraty otca z lietania

Obaja rodičia majú za sebou turbulentné obdobie a zmeny, čo sa týka ich práce. Obaja sú z televízneho prostredia a aby toho nebolo málo, Viktor je aktuálne vášnivým pilotom, čo môže v očiach malého chlapca vyzerať veľkolepo. Ako potvrdila moderátorka, ktorá si nezvykne dávať koncom roka žiadne ciele ani predsavzatia, Maxík je veľmi vnímavý a predsa len si niečo pamätá.

„My sme s ním chodievali aj na Let’s Dance, teda to si asi už nepamätá, ale pamätá si, myslím, že trošku Markízu. Logo Markízy… Potom si samozrejme pamätal také, keď som točila Milujem Slovensko. Fun rádio veľmi vníma, vníma aj to, čo robím ja, tiež vníma to, keď sa s nami chcú ľudia fotiť, ale neviem, ako tomu rozumie. Ani sa nejak o tom nerozprávame,“ objasnila Adela Vinczeová.

Malé šidlo tuší, že jeho otec sa venuje pilotovaniu. Na druhej strane, zrejme nerozumie úplne tomu, prečo Viktor zrazu odíde a je preč až 3 týždne. Keď však príde, čaká ho veľké privítanie. „Vždy, keď sa Viktor vrátil z nejakého lietania, tak spolu vybaľovali veci, ako napríklad slúchadlá a iné,“ doplnila Adela, ktorá uviedla tiež na pravú mieru, či s Maxíkom boli v kokpite. „Nemôžeš ísť do kokpitu len tak. To sa nedá. Ale to by sme museli byť cestujúci v tom lietadle, a to sa môže stať napríklad keď lietadlo pristane a keď si pozvú ľudí do lietadla, ale to sú také výnimočné situácie,“ poznamenala.

Dôveruje mu naplno

