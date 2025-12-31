Ide proti prúdu. Adela Vinczeová nepodlieha trendom a nedáva si koncom roka žiadne predsavzatia ani ciele

Kým mnohí netrpezlivo plánujú novoročné predsavzatia a ciele, moderátorka si zvolila inú cestu. Otvorene hovorí, že to nie je u nej zvykom. Zjavne uprednostňuje prirodzený tok života pred rigidnými plánmi.
Opäť to má dobre premyslené. Jej prístup môže byť inšpiratívny pre tých, ktorí cítia tlak nového roka a chcú ho zvládnuť bez pocitu zlyhania. Adela Vinczeová, ktorá si už dávnejšie povedala, že nebude na Silvestra pracovať, nepripisuje význam predsavzatiam či cieľom, ktoré by chcela dosiahnuť v novom roku, ako uviedol portál Koktejl.
Žiadne predsavzatia, žiadny tlak
To isté sa týka aj Viktora. No ako poznamenala moderátorka, vidí v tom jednu výhodu. „Chceme už len nejako dožiť. My sme vlastne obidvaja takí bezcielni, ale na druhej strane nám to zase dáva flexibilitu, o to viac sme schopní odbočiť niekam bez toho, aby sme mali pocit, že niekam odbočujeme, pretože žiadnu cestu nemáme,“ objasnila Adela, ktorá nedávno prezradila, ako rieši odlišné názory v rodine.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Mamička adoptívneho synčeka Maxíka si za tým stojí, funguje tak dlhodobo a jednoducho jej je dobre. „Mojím cieľom, zámerom je sa mať dobre, aby sa ľudia v mojom okolí mali dobre, aby život mal nejakú náplň, a keď bude takýto, tak pôjdeme správnou cestou. A ak tam je nejaký cieľ okrem smrti, tak verím, že aj ten nejako trafíme,“ dodala Adela Vinczeová a zároveň ukázala svoj pohľad na život.
Nahlásiť chybu v článku