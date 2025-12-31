Ide proti prúdu. Adela Vinczeová nepodlieha trendom a nedáva si koncom roka žiadne predsavzatia ani ciele

Foto: Instagram.com/trochu_inak_s_adelou

Jana Petrejová
Pristupuje k tomu inak než ostatní. 

Kým mnohí netrpezlivo plánujú novoročné predsavzatia a ciele, moderátorka si zvolila inú cestu. Otvorene hovorí, že to nie je u nej zvykom. Zjavne uprednostňuje prirodzený tok života pred rigidnými plánmi. 

Opäť to má dobre premyslené. Jej prístup môže byť inšpiratívny pre tých, ktorí cítia tlak nového roka a chcú ho zvládnuť bez pocitu zlyhania. Adela Vinczeová, ktorá si už dávnejšie povedala, že nebude na Silvestra pracovať, nepripisuje význam predsavzatiam či cieľom, ktoré by chcela dosiahnuť v novom roku, ako uviedol portál Koktejl.

Žiadne predsavzatia, žiadny tlak

To isté sa týka aj Viktora. No ako poznamenala moderátorka, vidí v tom jednu výhodu. „Chceme už len nejako dožiť. My sme vlastne obidvaja takí bezcielni, ale na druhej strane nám to zase dáva flexibilitu, o to viac sme schopní odbočiť niekam bez toho, aby sme mali pocit, že niekam odbočujeme, pretože žiadnu cestu nemáme,“ objasnila Adela, ktorá nedávno prezradila, ako rieši odlišné názory v rodine.

Mamička adoptívneho synčeka Maxíka si za tým stojí, funguje tak dlhodobo a jednoducho jej je dobre. „Mojím cieľom, zámerom je sa mať dobre, aby sa ľudia v mojom okolí mali dobre, aby život mal nejakú náplň, a keď bude takýto, tak pôjdeme správnou cestou. A ak tam je nejaký cieľ okrem smrti, tak verím, že aj ten nejako trafíme,“ dodala Adela Vinczeová a zároveň ukázala svoj pohľad na život.

Plány počas osláv nového roku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac