Vyjde nás na 15 miliárd eur: Slovenský reaktor je podľa Gröhlinga predražený kšeft

Nový jadrový reaktor, ktorý má byť na Slovensku postavený s pomocou amerických firiem, je podľa predsedu opozičnej strany SaS Branislava Gröhlinga predražený kšeft. Ako povedal v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza, jadrová elektráreň, ktorú stavia v Českej republike Južná Kórea, vyjde na osem miliárd eur.
Slovenský reaktor sa má pritom postaviť za 15 miliárd. „A ja neviem, že kto to odsúhlasil,“ povedal šéf liberálov s tým, že o veci predseda vlády Robert Fico nediskutoval ani s koaličnými partnermi.
Za 15 miliárd dostal „jeden úsmev“
Za 15 miliárd eur pritom podľa Gröhlinga Fico dostal „jeden úsmev, jedno podanie ruky a jednu fotku“ s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
„S odkazom, že: dohodol som tu kšeft,“ skonštatoval Gröhling. Zároveň sa pýta, či Fico debatoval s Trumpom napríklad o téme Grónska a clách uvalených na štáty, ktoré odmietajú potenciálne americké zabranie daného územia.
Podľa ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD) je rozhodnutie o výstavbe nového bloku veľmi správne, lebo jadrová energia je ekologická a lacná. Fico pritom podľa neho robí suverénnu zahraničnú politiku, na ktorú by mohli byť hrdé aj iné štáty, ktoré takých predstaviteľov nemajú.
„Všetci občania SR môžu byť na momentálnu garnitúru a predsedu vlády hrdí. Na to, čo dokázal,“ doplnil Takáč.
