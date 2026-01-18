Fico vraj z rozhodovania úplne vynechal Danka: O dôležitej veci vôbec nevedel, pre premiéra má odkaz

O tom, že nový jadrový reaktor na Slovensku majú stavať Američania, sa predseda koaličnej SNS Andrej Danko dozvedel z médií. Povedal to dnes v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 s tým, že o tom rozhodol sám premiér Robert Fico (Smer-SD) bez koaličných partnerov.
Ako šéf SNS v tejto súvislosti zdôraznil, v hre mali byť aj iní investori, napríklad Francúzi. „Ja mám za to, že ešte stále nedošlo k podpisu finálnej zmluvy,“ uviedol Danko. Zároveň skonštatoval, že keďže naším životným priestorom je Európa, účasť francúzskych spoločností na výstavbe reaktora by tak vzhľadom na aktuálnu politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa ku Grónsku bolo najlepšie riešenie.
Danko sa zároveň pýta, či predseda vlády otvoril pri stretnutí s Trumpom aj obrannú zmluvu medzi SR a USA. „Čakám, že Robert Fico otvoril aj túto otázku, lebo bolo by to férové, lebo na demonštráciách rozprával, že tu nebudú americkí vojaci,“ uviedol šéf SNS.
Vládna koalícia nemá zhodu
Opozičný poslanec Martin Dubéci (Progresívne Slovensko) v tejto súvislosti poukázal na fakt, že vládna koalícia nemá zhodu ani v takých zásadných témach, ako je energetická bezpečnosť. „Asi vidíme, že čo nás čaká v tomto roku,“ skonštatoval. Otázka diverzifikácie je pritom podľa Dubéciho vzhľadom na dianie v USA relevantná.
„Ja by som sa opýtal, či v tejto situácii je tá americká linka tá najlepšia, ktorú máme,“ zdôraznil Dubéci. Pokiaľ ide o stretnutie Fica a Trumpa, podľa Dubécihio ide o najdrahšiu a najhoršie načasovanú fotografiu v histórii Slovenska. „Ja tomu naozaj nerozumiem,“ vyhlásil poslanec s tým, že o investícii za 15 miliárd eur a o jej pridelení firmám z USA sa premiér nebavil ani s opozíciou, ale ani s koalíciou.
„Šesť hodín po tom, ako americký prezident oznámil, že spúšťa obchodnú vojnu voči nášmu spojencovi (Dánsko, pozn. SITA) kvôli tomu, že má zálusk na jeho územie. A čo urobí slovenský premiér? Slovenský premiér sa odfotí,“ dodal Dubéci.
