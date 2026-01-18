Fico sa stretol s Trumpom: Rokovali vraj v jeho obývačke, diskutovali aj o Ukrajine a EÚ

Slovenský premiér Robert Fica sa stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. K stretnutiu došlo v jeho sídle na Floride a ako Fico spomenul vo videu, rokovalo sa priamo v Trumpovej obývačke, čo je podľa neho „prejavom vysokej úcty a dôvery“. Na stretnutí boli prítomní aj ministri zahraničných vecí Slovenska a USA.
Predmetom diskusie mali byť viaceré medzinárodné témy. „Ak sa správame sebavedome a konštruktívne a prejavujeme záujem o mierovú spoluprácu s každým, kto má záujem, nikto nami nepohŕda,“ uviedol slovenský premiér po stretnutí.
Správu aktualizujeme.
