Extrémne zdražovanie nekončí: Najviac sa dotklo týchto potravín, Slováci sa nestačia čudovať. Pozrite si prehľad

Spotrebiteľské ceny na Slovensku boli v júli medziročne vyššie o 4,4 %. To podľa Štatistického úradu SR predstavuje najvyššiu hodnotu inflácie za posledných 19 mesiacov.
Ceny vzrástli vo všetkých 12 sledovaných odboroch, od 1,5 % v doprave až po 10 % vo vzdelávaní. Významný vplyv na medziročný rast inflácie malo zdraženie potravín a nealkoholických nápojov, ktoré dosiahli najvyššiu úroveň v tomto roku, konkrétne 4,4 %. Ceny potravín vzrástli o 3,1 %, pričom najvýraznejší nárast zaznamenali oleje a tuky o 14,6 %, mlieko so syrmi a vajcia, ako aj ovocie, ktoré rástli nad 10 %.
Historické maximá
Naopak, lacnejšie bolo mäso o 1,6 % a zelenina o 3,7 %. Nealkoholické nápoje zdraželi o 19,2 %, pričom minerálne vody, šťavy o 18,3 % a káva, čaj a kakao o 20,5 % dosiahli historické maximá. Odbor reštaurácie a hotely si udržal rast cien na úrovni 9,5 %, vrátane stravovacích a ubytovacích služieb.
Dovolenková sezóna priniesla aj zdraženie poistenia a sociálnych služieb v odbore rozličné tovary a služby o 6,3 %. Ceny alkoholických nápojov a tabaku vzrástli o 6,7 %, pričom víno zdraželo o rekordných 16 %. Rast cien zaznamenali aj destiláty, pivo a tabak. Odbor bývanie s energiami zaznamenal medziročný nárast cien o 2,7 %, zatiaľ čo nábytok, zariadenie a údržba domácnosti zdraželi o 3,2 %.
Pri celkovej inflácii 4,4 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 3,6 %, ktorá vylučuje vplyv regulovaných cien a administratívnych opatrení, a čistá inflácia, ktorá navyše vylučuje ceny potravín, dosiahla 3,2 %.
Nahlásiť chybu v článku