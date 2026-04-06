Výbušniny do blízkosti plynovodu dala Ukrajina, tvrdí Kremeľ: Nemá však dôkazy

Petra Sušaninová
TASR
TASR
Vojna na Ukrajine
Armáda a polícia našli výbušniny v meste Kanjiža na severe Srbska.

Hoci zatiaľ neexistujú jednoznačné dôkazy, je vysoko pravdepodobné, že výbušniny do blízkosti plynovodu v Srbsku umiestnila Ukrajina, uviedol v pondelok Kremeľ. Dva batohy s výbušninami sa neďaleko plynovodu, ktorý dopravuje ruský plyn aj do Maďarska, našli v nedeľu. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

Srbský prezident Aleksandar Vučič v nedeľu oznámil, že armáda a polícia našli spomínané výbušniny v meste Kanjiža na severe Srbska „niekoľko stoviek metrov“ od plynovodu vedúceho do Maďarska.

Kanjiža sa nachádza vo Vojvodine asi desať kilometrov od hraníc s Maďarskom. Cez jej územie vedie plynovod Balkan Stream, predĺženie plynovodu TurkStream, ktorý prepravuje ruský plyn do Srbska a Maďarska.

„Situácia je potenciálne veľmi nebezpečná. Ide o životne dôležitú energetickú tepnu, ktorá v súčasnosti funguje pod extrémnym tlakom. A ako vieme, kyjevský režim sa už predtým priamo podieľal na podobných sabotážnych akciách proti kritickej energetickej infraštruktúre,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Peskov to označil za neprijateľné

„Je veľmi pravdepodobné, že aj tentokrát sa nájdu dôkazy o zapojení kyjevského režimu,“ dodal. Moskva podľa jeho slov dúfa, že Budapešť a Belehrad podniknú kroky na minimalizovanie hrozby.

„Dúfame tiež, že počas nedávnych rokovaní (ukrajinského prezidenta Volodymyra) Zelenského v Ankare bola hlava kyjevského režimu upozornená na to, že takéto agresívne akcie proti infraštruktúre plynovodov South Stream a Blue Stream sú neprijateľné,“ dodal Peskov s odkazom na sobotnú návštevu Zelenského v Turecku.

Maďarský premiér Viktor Orbán po telefonáte s Vučičom ohľadom výbušnín v nedeľu popoludní zvolal mimoriadne zasadnutie Rady obrany štátu. Ukrajina sa podľa neho už roky snaží odrezať Európu od ruskej energie, hoci za incident Kyjev priamo neobvinil. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí odmietlo akýkoľvek pokus spojiť Kyjev s týmto prípadom, uvádza Reuters.

