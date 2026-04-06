Pred voľbami sa rieši korupcia okolo Orbána: Môžu ukončiť 16 rokov jeho vlády

Foto: SITA/AP

Michaela Olexová
SITA
Korupcia a majetok blízkych spolupracovníkov maďarského premiéra Viktora Orbána sa stávajú jednou z hlavných tém pred parlamentnými voľbami, ktoré môžu ukončiť jeho 16-ročnú vládu.

Hoci Orbán oficiálne deklaruje len skromný majetok, verejnosť čoraz viac poukazuje na výrazné zbohatnutie jeho rodiny a okolia.

Podľa organizácie Transparency International (TI) patrí Maďarsko medzi najskorumpovanejšie krajiny Európskej únie (EÚ). Nezávislý poslanec Ákos Hadházy tvrdí, že korupcia každoročne odčerpá zo štátneho rozpočtu približne 2,84 miliardy eur.

„Nejde o jednotlivé prípady – takto jednoducho funguje celý systém,“ uviedol.

Majetok Orbánovho otca, zaťa a dlhoročného priateľa

Kritici upozorňujú najmä na majetok Orbánovho otca Gyözö Orbána, ktorý vlastní stavebné firmy a rozsiahle sídlo Hatvanpuszta prestavané na luxusné panstvo. Podľa Hadházyho ide len o „bieleho koňa“, pričom skutočný vplyv má premiér.

 

Podobne rýchlo zbohatol aj Orbánov zať István Tiborcz, ktorý získal lukratívne zákazky na verejné osvetlenie financované aj z eurofondov. Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF pri týchto projektoch odhalil závažné nezrovnalosti. Tiborcz sa následne presunul do realitného a turistického sektora.

Najvýraznejším príkladom je Orbánov dlhoročný priateľ Lörinc Mészáros, bývalý inštalatér, ktorý sa stal najbohatším človekom v krajine s majetkom v miliardách dolárov. Jeho podnikateľské impérium v oblasti stavebníctva, energetiky či médií profitovalo najmä zo štátnych zákaziek.

Podnikatelia upozorňujú, že verejné tendre sú často vopred rozhodnuté. „Na papieri existuje konkurencia, ale víťaz je známy dopredu,“ povedal jeden z nich. Malé firmy pritom podľa neho bojujú o prežitie, zatiaľ čo elity žijú v luxuse.

Európska únia pre obavy z korupcie a právneho štátu zmrazila Maďarsku približne 19 miliárd eur z fondov. Vláda tieto obvinenia odmieta, no opozícia sľubuje vyšetrovanie majetku vládnych predstaviteľov a ich rodín.

Rastúca nespokojnosť obyvateľov, ktorí čelia vysokej inflácii a slabému ekonomickému rastu, tak môže zásadne ovplyvniť výsledok volieb. „Sú to naše peniaze, nie ich,“ povedal jeden z účastníkov opozičného zhromaždenia, ktorý obvinil vládu, že s nimi nakladá ako s vlastnými.

Fico s Orbánom vyzývajú EÚ obnoviť dialóg s Ruskom. Premiér nazval Zelenského „zlomyseľným“

