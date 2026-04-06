Pred voľbami sa rieši korupcia okolo Orbána: Môžu ukončiť 16 rokov jeho vlády

Korupcia a majetok blízkych spolupracovníkov maďarského premiéra Viktora Orbána sa stávajú jednou z hlavných tém pred parlamentnými voľbami, ktoré môžu ukončiť jeho 16-ročnú vládu.
Hoci Orbán oficiálne deklaruje len skromný majetok, verejnosť čoraz viac poukazuje na výrazné zbohatnutie jeho rodiny a okolia.
Podľa organizácie Transparency International (TI) patrí Maďarsko medzi najskorumpovanejšie krajiny Európskej únie (EÚ). Nezávislý poslanec Ákos Hadházy tvrdí, že korupcia každoročne odčerpá zo štátneho rozpočtu približne 2,84 miliardy eur.
„Nejde o jednotlivé prípady – takto jednoducho funguje celý systém,“ uviedol.
Majetok Orbánovho otca, zaťa a dlhoročného priateľa
Kritici upozorňujú najmä na majetok Orbánovho otca Gyözö Orbána, ktorý vlastní stavebné firmy a rozsiahle sídlo Hatvanpuszta prestavané na luxusné panstvo. Podľa Hadházyho ide len o „bieleho koňa“, pričom skutočný vplyv má premiér.
📸💸 Astonishing new drone footage shows Viktor Orbán's family's lavish €30M Hatvanpuszta dacha (a former Habsburg estate) and zebras roaming nearby. Each week brings new details, making the mansion resemble Viktor Yanukovych's infamous Mezhyhirya Residence.
Podobne rýchlo zbohatol aj Orbánov zať István Tiborcz, ktorý získal lukratívne zákazky na verejné osvetlenie financované aj z eurofondov. Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF pri týchto projektoch odhalil závažné nezrovnalosti. Tiborcz sa následne presunul do realitného a turistického sektora.
Najvýraznejším príkladom je Orbánov dlhoročný priateľ Lörinc Mészáros, bývalý inštalatér, ktorý sa stal najbohatším človekom v krajine s majetkom v miliardách dolárov. Jeho podnikateľské impérium v oblasti stavebníctva, energetiky či médií profitovalo najmä zo štátnych zákaziek.
„Orban's childhood friend Lorinc Meszaros, a former plumber, has become Hungary's wealthiest man worth $4.8 billion. „On paper there is competition (for public contracts), but in fact the winner is always known in advance," a construction contractor told AFP"
Podnikatelia upozorňujú, že verejné tendre sú často vopred rozhodnuté. „Na papieri existuje konkurencia, ale víťaz je známy dopredu,“ povedal jeden z nich. Malé firmy pritom podľa neho bojujú o prežitie, zatiaľ čo elity žijú v luxuse.
Európska únia pre obavy z korupcie a právneho štátu zmrazila Maďarsku približne 19 miliárd eur z fondov. Vláda tieto obvinenia odmieta, no opozícia sľubuje vyšetrovanie majetku vládnych predstaviteľov a ich rodín.
Rastúca nespokojnosť obyvateľov, ktorí čelia vysokej inflácii a slabému ekonomickému rastu, tak môže zásadne ovplyvniť výsledok volieb. „Sú to naše peniaze, nie ich,“ povedal jeden z účastníkov opozičného zhromaždenia, ktorý obvinil vládu, že s nimi nakladá ako s vlastnými.
