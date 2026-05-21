Svet sa o chvíľu ocitne v „červenej zóne“: Hrozí nám veľká kríza, nevyzerá to vôbec dobre

Ilustračná foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
Ak to bude takto pokračovať, ropné trhy vstúpia do červenej zóny.

Svetovým trhom s ropou hrozí, že už v lete sa dostanú do „červenej zóny,“ ak čoskoro nedôjde k opätovnému otvoreniu Hormuzského prielivu. Dôvodom je kombinácia rýchleho vyčerpávania zásob a rastu dopytu po palivách počas letnej turistickej sezóny. Uviedol to vo štvrtok šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol. Informovali o tom agentúra AFP a server spravodajskej televízie CNBC.

Podľa Birola je jediným riešením súčasného energetického šoku spôsobeného vojnou na Blízkom východe úplné a bezpodmienečné znovuotvorenie Hormuzského prielivu. Túto kritickú námornú trasu, ktorou prechádza zhruba pätina svetovej produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG), zablokoval Irán potom, ako krajinu 28. februára napadli Izrael a Spojené štáty.

Problémový prieliv

Ak k otvoreniu Hormuzského prielivu nedôjde, pokračujúce odčerpávanie svetových zásob ropy spolu s rastúcim dopytom v dôsledku letnej turistickej sezóny môže spôsobiť, že ropné trhy „v júli či auguste vstúpia do červenej zóny,“ povedal Birol v Londýne na pôde ekonomického inštitútu Chatham House, kde sa rokovalo o kríze na Blízkom východe a energetickej bezpečnosti.

Foto: SITA/AP

IEA už skôr varovala, že svet čelí najväčším výpadkom v dodávkach ropy v histórii. A to napriek tomu, že „trh mal pred nástupom tejto krízy šťastie“, keďže pred útokom USA a Izraela na Irán boli ropné zásoby dostatočne vysoké. Práve prebytok ropy na trhu dokázal prvotný šok po zablokovaní Hormuzského prielivu absorbovať. Tieto zásoby sa však momentálne veľmi rýchlo stenčujú, dodal Birol.

Upozornil, že „najviac bude táto kríza bolieť štáty v Afrike a rozvíjajúce sa ázijské ekonomiky“. V tejto súvislosti sa Birol obáva dôsledkov konfliktu na Blízkom východe nielen na energetickú bezpečnosť, ale aj na globálnu potravinovú bezpečnosť. Dodal však, že IEA je pripravená koordinovať ďalšie uvoľnenie ropy zo strategických rezerv, ak to bude potrebné.

Začiatkom marca sa členské štáty IEA dohodli na historickom kroku, keď rozhodli o uvoľnení 400 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy zo strategických rezerv. Do 8. mája bolo z týchto zásob dodaných na trh 164 miliónov barelov.

