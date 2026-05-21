Vedci majú jednoznačnú odpoveď: Je správne sa pred vstupom do svojho domova vyzúvať?

Matej Mensatoris
Kristína Hyriaková
Na podrážkach topánok máme hocičo, len nie čistotu.

Pravdou je, že Slováci sú oproti mnohým iným národom, napríklad Američanom, ale najmä aj Austrálčanom v tomto naozaj popredu. Vždy, keď prídeme domov, tak sa automaticky v chodbe vyzúvame a v dome či v byte sa pohybujeme buď bez obuvi, alebo máme obuté domáce papuče. 

Ako píšu pre portál The Conversation environmentálni vedci Mark Patrick Taylor a Gabriel Filippelliová, veľké množstvo Austrálčanov sa po tom, ako prídu domov, nevyzujú a v rovnakej obuvi, v akej boli vonku, fungujú aj vo vnútri.

Obaja vedci študujú už desať rokov prostredie a kontaminanty interiérov a hoci ich výskum nie je ešte dokončený, v otázke, či sa doma vyzúvať alebo nie, majú jasno. Do našich príbytkov máme vstupovať vyzutí, resp. obutí v domácej obuvi.

Kým pre väčšinu Slovákov toto zistenie nič neznamená, keďže sa doma vyzúvajú, zaujímavé určite je, že topánky by ste si mali ideálne vyzúvať mimo obytnej časti, teda ideálne ešte pred dvermi.

Prečo vyzúvať?

Autori tvrdia, že až 90 % svojho času trávime v uzavretých priestoroch, takže otázka, či doma nosiť topánky alebo nie, nie je vôbec triviálna. Znečistenie, ktoré sa tvorí v interiéri, nezahŕňa iba prach a špinu tvorenú nami a domácimi zvieratami, najmä v podobe vlasov, srsti a čiastočiek pokožky.

Asi tretina tejto špiny prichádza zvonku, pričom sa dnu dostáva buď vetraním, alebo práve prinesením na podrážke topánok. Niektoré prinesené mikroorganizmy sú patogény odolné voči liekom, vrátane odolných baktérií, ktoré sa len ťažko zabíjajú.

Nie sú to však iba baktérie. Na podrážkach je možné nájsť tiež rakovinotvorné toxíny zo zvyškov asfaltových ciest a chemikálie, ktoré sa používajú ako postreky v poľnohospodárstve, ktoré narúšajú endokrinný systém.

Zoznam však pokračuje a do domovov je takto možné si tiež doniesť množstvo mikroplastov či perfluorovaných chemikálií, ktoré majú tendenciu usádzať sa v organizme a nerozkladajú sa.

Rovnako je možno tiež doniesť domov aj ťažké kovy, ako sú arzén, kadmium či olovo. Ich spoločným problémom je, že sú bez zápachu a farby, takže ich prítomnosť sa nedá laicky odhaliť. Našlo sa tiež silné prepojenie medzi olovom v domácnosti a olovom nachádzajúcim sa v pôde na dvore.

Bez topánok je to lepšie

Aj keď nedávny článok vo Wall Street Journal tvrdil, že topánky v domácnosti nie sú také zlé, tak autor sa zameriaval najmä na E. coli, ktorá je súčasťou tráviaceho traktu všetkých živočíchov a je tak veľmi rozšírená.

Ak sa však chceme držať ďalej od nebezpečných chemikálií, ktoré sú nalepené na našich topánkach, nie je nič jednoduchšie, ako sa pred vstupom do bytu vyzuť.

Ak by sme sa mali pozrieť na nejaké nevýhody vyzúvania, tak okrem občasného zakopnutia, nie sú azda žiadne. A ak aj áno, dá sa to riešiť domácou obuvou.

Hovorí sa tiež o „syndróme sterilného domu“ a tým, že nečistoty sú vlastne pre stimulovanie imunitného systému prospešné. To je síce pravda, avšak riziká, ktoré prichádzajú na podrážke topánok, sú stále významné. A stimulovať svoj imunitný systém sa dá napríklad aj výletmi do prírody a nie nosením špiny na topánkach do vlastného domova.

