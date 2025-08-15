Výbuch v továrni v Rusku: Hlásia aspoň 5 obetí a vyše 100 zranených, pod troskami je zrejme uväznených viacero osôb

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
TASR
Počiatočné informácie naznačujú, že výbuch nespôsobili drony či pokus o sabotáž, píše DPA.

Najmenej päť osôb zahynulo a viac ako 100 ďalších utrpelo zranenia pri explózii v továrni, ku ktorej došlo v piatok v ruskej Riazanskej oblasti, uviedol na platforme Telegram oblastný gubernátor Pavel Malkov.

Malkov hovoril iba o požiari v továrni, no ruské štátne médiá informovali, že konkrétne išlo o závod na výrobu strelného prachu a výbušnín. Podľa správ sa zrútila budova továrne a pod troskami je zrejme uväznených viacero osôb. Na fotografiách a záberoch vidno požiar a hustý oblak dymu. Na mieste vyhlásili stav núdze, ozrejmil Malkov. Príčina výbuchu nie je bezprostredné známa.

Úrady spustili vyšetrovanie potenciálnych porušení bezpečnostných predpisov pre priemyselné zariadenia. Agentúra TASS, odkazujúc na ruské ministerstvo pre núdzové situácie, uvádza, že incident nepredstavuje hrozbu pre obytné oblasti a že zamestnancov továrne evakuovali.

Nejde o prvý vážny incident

V minulosti už v oblasti došlo k vážnym incidentom súvisiacim so skladovaním alebo výrobou munície. V roku 2021 zahynulo 17 ľudí pri výbuchu v továrni patriacej tej istej spoločnosti, ktorá prevádzkuje závod v meste Riazaň. Oblasť je tiež častým cieľom útokov ukrajinských dronových útokov, ktoré Kyjev používa pri ofenzíve proti ruskej invázii.

