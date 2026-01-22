Vtipné videá bavia internet: Syn Victorie Beckham tvrdí, že s ním mama nevhodne tancovala na jeho vlastnej svadbe

U Beckhamovcov to vrie a ich súkromné záležitosti sa dostávajú na povrch. Pred niekoľkými dňami najstarší syn Victorie a Davida, Brooklyn Beckham, zverejnil na sociálnej sieti tvrdé a aj emotívne slová, v ktorých prezradil, že sa so svojou rodinou zmieriť nechce. Priblížil niekoľko situácií, ktoré sa mali udiať a neboli mu po chuti. Teraz sa na jednom konkrétnom obvinení ľudia na internete smejú.
Ako sme vás informovali, Brooklyn Beckham prezradil, že sa snažil udržať situáciu v súkromí, ale nezostala mu „žiadna iná možnosť, ako hovoriť za seba a povedať pravdu“.
„Roky som mlčal a vynaložil som maximálne úsilie, aby som tieto záležitosti udržal v súkromí. Žiaľ, moji rodičia a ich tím naďalej chodia do tlače, takže mi nezostáva nič iné, len hovoriť za seba a povedať pravdu. Nechcem sa zmieriť so svojou rodinou. Nie som kontrolovaný, prvýkrát v živote sa postavím za seba,“ začal Brooklyn.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Incident s tancom na svadbe
Obvinil svojich rodičov, že sa snažili zmariť jeho svadbu s Nicolou Peltz. Tvrdil, že jeho matka, módna návrhárka, „zrušila výrobu Nicoliných šiat v poslednej chvíli, napriek tomu, ako veľmi sa tešila, že si oblečie jej návrh, čo ju prinútilo urgentne si nájsť nové šaty“.
„Keď ma zavolali na pódium na svadbe, moja mama na mňa už čakala, aby si so mnou zatancovala namiesto mojej manželky a pred všetkými so mnou veľmi nevhodne tancovala,“ uviedol Brooklyn. A práve toto jeho vyjadrenie zaujalo širokú verejnosť a ľudia si začali pod týmito slovami predstavovať rôzne vtipné scenáre.
V uplynulých hodinách vybuchol TikTok s videami, ktorými ľudia reagujú na to, ako mohol tanec Victorie a jej syna vyzerať, keďže Brooklyn uviedol, že „pred všetkými s ním veľmi nevhodne tancovala“. Samozrejme, reálne zábery tejto scény sa na internet nedostali (zatiaľ), preto sa verejnosť nebála popustiť svoju fantáziu na plné obrátky.
Ľudia si predstavujú sexy pohyby aj breakdance
V jednom z videí, ktoré získalo cez 60-tisíc videní, jeho autorka pridala vášnivý tanec inej ženy a muža s popisom „Victoria počas jej prvého tanca na svadbe Brooklyna“.
@emilycschwartz so happy love this for them! (I AM JUST KIDDING DON’T YELL AT ME!!!) but are the NDA’s up? someone release the tapes!!! #brooklynbeckham #victoriabeckham #realitytv #popculture #wedding ♬ Upside Down – Original CHIC Mix – Diana Ross
Podobných vtipných reakcií sa na sociálnych sieťach rozšírilo ešte viac. Objavili sa napríklad zábery, ktoré vytvorila umelá inteligencia a Victoria na nich ovláda pódium zvodnými pohybmi, zatiaľ čo ju jej syn s novomanželkou len smutne sledujú.
@heygirl.dergisi #VictoriaBeckham, #BrooklynBeckham ve #NicolaPeltz ♬ orijinal ses – Heygirl Dergisi
„Viem, že je to umelá inteligencia, ale naozaj si predstavujem, ako toto robí,“ stojí v jednom z množstva komentárov. „Toto je najrealistickejší obsah generovaný umelou inteligenciou, aký som kedy videla,“ dodal niekto ďalší. Množstvo ľudí len priznalo, že sa na vygenerovanom videu úprimne pobavilo.
Na ďalších falošných záberoch Victoria dokonca skúša breakdance. Či bol svadobný tanec Brooklyna s jeho mamou skutočne takýto divoký, však netušíme.
