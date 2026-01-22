Vtipné videá bavia internet: Syn Victorie Beckham tvrdí, že s ním mama nevhodne tancovala na jeho vlastnej svadbe

Ilustračné foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
SITA
Čo sa deje okolo rodiny Beckhamovcov, ľudia prirovnávajú k telenovele.

U Beckhamovcov to vrie a ich súkromné záležitosti sa dostávajú na povrch. Pred niekoľkými dňami najstarší syn Victorie a Davida, Brooklyn Beckham, zverejnil na sociálnej sieti tvrdé a aj emotívne slová, v ktorých prezradil, že sa so svojou rodinou zmieriť nechce. Priblížil niekoľko situácií, ktoré sa mali udiať a neboli mu po chuti. Teraz sa na jednom konkrétnom obvinení ľudia na internete smejú. 

Ako sme vás informovali, Brooklyn Beckham prezradil, že sa snažil udržať situáciu v súkromí, ale nezostala mu „žiadna iná možnosť, ako hovoriť za seba a povedať pravdu“.

„Roky som mlčal a vynaložil som maximálne úsilie, aby som tieto záležitosti udržal v súkromí. Žiaľ, moji rodičia a ich tím naďalej chodia do tlače, takže mi nezostáva nič iné, len hovoriť za seba a povedať pravdu. Nechcem sa zmieriť so svojou rodinou. Nie som kontrolovaný, prvýkrát v živote sa postavím za seba,“ začal Brooklyn.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa @brooklynpeltzbeckham

Incident s tancom na svadbe

Obvinil svojich rodičov, že sa snažili zmariť jeho svadbu s Nicolou Peltz. Tvrdil, že jeho matka, módna návrhárka, „zrušila výrobu Nicoliných šiat v poslednej chvíli, napriek tomu, ako veľmi sa tešila, že si oblečie jej návrh, čo ju prinútilo urgentne si nájsť nové šaty“.

Keď ma zavolali na pódium na svadbe, moja mama na mňa už čakala, aby si so mnou zatancovala namiesto mojej manželky a pred všetkými so mnou veľmi nevhodne tancovala,“ uviedol Brooklyn. A práve toto jeho vyjadrenie zaujalo širokú verejnosť a ľudia si začali pod týmito slovami predstavovať rôzne vtipné scenáre.

V uplynulých hodinách vybuchol TikTok s videami, ktorými ľudia reagujú na to, ako mohol tanec Victorie a jej syna vyzerať, keďže Brooklyn uviedol, že „pred všetkými s ním veľmi nevhodne tancovala“. Samozrejme, reálne zábery tejto scény sa na internet nedostali (zatiaľ), preto sa verejnosť nebála popustiť svoju fantáziu na plné obrátky.

Ľudia si predstavujú sexy pohyby aj breakdance

V jednom z videí, ktoré získalo cez 60-tisíc videní, jeho autorka pridala vášnivý tanec inej ženy a muža s popisom „Victoria počas jej prvého tanca na svadbe Brooklyna“.

@emilycschwartz so happy love this for them! (I AM JUST KIDDING DON’T YELL AT ME!!!) but are the NDA’s up? someone release the tapes!!! #brooklynbeckham #victoriabeckham #realitytv #popculture #wedding ♬ Upside Down – Original CHIC Mix – Diana Ross

Podobných vtipných reakcií sa na sociálnych sieťach rozšírilo ešte viac. Objavili sa napríklad zábery, ktoré vytvorila umelá inteligencia a Victoria na nich ovláda pódium zvodnými pohybmi, zatiaľ čo ju jej syn s novomanželkou len smutne sledujú.

@heygirl.dergisi #VictoriaBeckham, #BrooklynBeckham ve #NicolaPeltz ♬ orijinal ses – Heygirl Dergisi

„Viem, že je to umelá inteligencia, ale naozaj si predstavujem, ako toto robí,“ stojí v jednom z množstva komentárov. „Toto je najrealistickejší obsah generovaný umelou inteligenciou, aký som kedy videla,“ dodal niekto ďalší. Množstvo ľudí len priznalo, že sa na vygenerovanom videu úprimne pobavilo.

Na ďalších falošných záberoch Victoria dokonca skúša breakdance. Či bol svadobný tanec Brooklyna s jeho mamou skutočne takýto divoký, však netušíme.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac