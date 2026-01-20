Brooklyn Beckham prelomil mlčanie: Nechce sa zmieriť s rodinou, David a Victoria ho mali roky ovládať

Foto: SITA

Dana Kleinová
SITA
Vraj chceli zničiť jeho vzťah s manželkou Nicolou.

Brooklyn Beckham je najstarší syn bývalého futbalistu Davida Beckhama a jeho manželky Victorie. Nedávno sa na sociálnej sieti vyjadril k vzťahu s rodičmi a so súrodencami. Napísal, že sa nechce „zmieriť“ so svojou rodinou. Rodičov obvinil z „útokov“ na neho a jeho manželku v tlači a povedal, že sa „nekonečne dlho snažili zničiť“ jeho vzťah s Nicolou Peltzovou.

Po mesiacoch špekulácií o spore v tejto známej rodine prezradil, že sa snažil udržať situáciu v súkromí, ale nezostala mu „žiadna iná možnosť, ako hovoriť za seba a povedať pravdu“.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa @brooklynpeltzbeckham

Po rokoch prelomil mlčanie

„Roky som mlčal a vynaložil som maximálne úsilie, aby som tieto záležitosti udržal v súkromí. Žiaľ, moji rodičia a ich tím naďalej chodia do tlače, takže mi nezostáva nič iné, len hovoriť za seba a povedať pravdu. Nechcem sa zmieriť so svojou rodinou. Nie som kontrolovaný, prvýkrát v živote sa postavím za seba,“ začal Brooklyn.

„Nedávno som na vlastné oči videl, čo všetko sú ochotní urobiť, aby do médií umiestnili nespočetné množstvo klamstiev, väčšinou na úkor nevinných ľudí, aby si zachovali svoju vlastnú značku. Ale verím, že pravda vždy vyjde najavo,“ optimisticky priblížil 26-ročný najstarší syn futbalového elegána.

Brooklyn je ženatý s americkou herečkou a dcérou miliardára a podnikateľa Nelsona Peltza. Podľa neho ju jeho rodina „neustále nerešpektovala, bez ohľadu na to, ako veľmi sme sa snažili spojiť“.

Foto: SITA

Obvinil svojich rodičov, že sa snažili zmariť ich svadbu. Tvrdil, že jeho matka, módna návrhárka, „zrušila výrobu Nicoliných šiat v poslednej chvíli, napriek tomu, ako veľmi sa tešila, že si oblečie jej návrh, čo ju prinútilo urgentne si nájsť nové šaty“.

„Keď ma zavolali na pódium na svadbe, moja mama na mňa už čakala, aby si so mnou zatancovala namiesto mojej manželky a pred všetkými so mnou veľmi nevhodne tancovala,“ uviedol Brooklyn.

Obnovili si sľuby, avšak bez rodičov

Prezradil tiež, že s Nicolou si v roku 2025 obnovili manželské sľuby, aby si vytvorili nové spomienky, „ktoré prinášajú radosť a šťastie, nie úzkosť a rozpaky“.

Najstarší zo synov Beckhamovcov tiež tvrdil, že jeho rodičia na neho „opakovane vyvíjali tlak a pokúšali sa ho podplatiť, aby sa vzdal práv na svoje meno“ týždne pred obradom.

Čo sa týka oslavy 50. narodenín otca Davida, tak spolu s manželkou pricestovali do Londýna. Údajne ich bývalý futbalista odmietol s tým, že sa stretne len so synom bez prítomnosti Nicoly. Nazval to „fackou do tváre“ a dodal, že sa s ním jeho rodina potom odmietla stretnúť na spiatočnej ceste do Los Angeles.

Foto: SITA

Brooklyn kritizoval svoju rodinu aj za to, že si cení „verejnú propagáciu a podporu nadovšetko“. „Značka Beckham je na prvom mieste. Rodinná láska sa určuje podľa toho, koľko toho uverejníte na sociálnych sieťach. Väčšinu svojho života ma ovládali rodičia. Vyrastal som s ohromujúcou úzkosťou. Prvýkrát v mojom živote, odkedy som sa odlúčil od rodiny, táto úzkosť zmizla,“ teší sa syn legendárneho anglického futbalistu, ktorý získal titul sir.

Rodičia údajne nútili aj svoje ďalšie deti na „útoky“ na Brooklyna s manželkou. Napokon si najstaršieho syna „z ničoho nič zablokovali“ na sociálnych sieťach. Dvadsaťročný Cruz Beckham to však v britskej tlači poprel s tým, že to by rodičia nikdy neurobili. Údajne sa oni zobudili a boli zablokovaní.

Bývalý kapitán anglického národného tímu David Beckham a bývalá členka Spice Girls Victoria Beckhamová majú okrem Brooklyna ďalších dvoch synov a dcéru – 23-ročného Romea, 20-ročného Cruza a 14-ročnú Harper Seven.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kate Middleton búra pravidlá: Na hrad Windsor prišla nevídaným spôsobom. Porušila protokol a fanúšikovia jasajú

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac