Vstúpili sme do roku ohnivého KOŇA: Odhaľte najšťastnejšie čísla a mesiace každého čínskeho znamenia

Zabudnite na pomalé tempo minulého roka. Rok 2026 vtrhne do našich životov s nespútanou energiou Ohnivého Koňa. Je to čas pre tých, ktorí sa neboja vyskočiť do sedla a vyraziť vpred.
Čínsky nový rok sa oficiálne začal 17. februára 2026, takže je na čase pripraviť sa na nové zmeny, ktoré nám prinesie. Podľa astrologičky Janine Loweovej sa roky Ohnivého Koňa “historicky a spoločensky zhodujú s prevratmi, kultúrnymi posunmi a odvážnymi hromadnými hnutiami”, ako informoval Daily Express.
Podľa astrologičky nás čaká rok, kedy budeme mať silnú potrebu spochybňovať autority, meniť svoju identitu a tlačiť na radikálne zmeny. Hoci Rok Koňa prinesie niektorým znameniam viac šťastia než iným, každý môže uspieť, ak využije príležitosti, ktoré sa mu naskytnú.
Koniec prázdnym sľubom. Ak chcete vedieť, kedy máte “šliapnuť na plyn” a ktoré čísla a mesiace vám v tomto dynamickom období prinesú vietor do plachiet, smelo do toho.
Potkan (1960, 1972, 1984, 1996, 2008)
- Šťastné čísla: 5 a 6
- Najlepšie mesiace: február, máj, jún, júl, september a november
- Najhoršie mesiace: marec, apríl, október
