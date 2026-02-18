Vstúpili sme do roku ohnivého KOŇA: Odhaľte najšťastnejšie čísla a mesiace každého čínskeho znamenia

Foto: Image by johnniedavid12412 on Freepik, Image by ansiia on Freepik

Jana Petrejová
Prebuďte v sebe silu Koňa. 

Zabudnite na pomalé tempo minulého roka. Rok 2026 vtrhne do našich životov s nespútanou energiou Ohnivého Koňa. Je to čas pre tých, ktorí sa neboja vyskočiť do sedla a vyraziť vpred.

Čínsky nový rok sa oficiálne začal 17. februára 2026, takže je na čase pripraviť sa na nové zmeny, ktoré nám prinesie. Podľa astrologičky Janine Loweovej sa roky Ohnivého Koňa “historicky a spoločensky zhodujú s prevratmi, kultúrnymi posunmi a odvážnymi hromadnými hnutiami”, ako informoval Daily Express.

Podľa astrologičky nás čaká rok, kedy budeme mať silnú potrebu spochybňovať autority, meniť svoju identitu a tlačiť na radikálne zmeny. Hoci Rok Koňa prinesie niektorým znameniam viac šťastia než iným, každý môže uspieť, ak využije príležitosti, ktoré sa mu naskytnú.

Foto: interez

Koniec prázdnym sľubom. Ak chcete vedieť, kedy máte “šliapnuť na plyn” a ktoré čísla a mesiace vám v tomto dynamickom období prinesú vietor do plachiet, smelo do toho.

Potkan (1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

  • Šťastné čísla: 5 a 6
  • Najlepšie mesiace: február, máj, jún, júl, september a november
  • Najhoršie mesiace: marec, apríl, október

Byvol (1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za predavačom pri samoobslužnej pokladnici prišiel muž a začal kričať: Chcel zariadiť, aby ho vyhodili
Obchodné reťazce
Za predavačom pri samoobslužnej pokladnici prišiel muž a začal kričať: Chcel zariadiť, aby ho vyhodili
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac