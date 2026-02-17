Všímajte si, čo kupujete: Obchody zahlcuje nový fenomén, mliekari si už nevedia rady

Foto: TASR - Dano Veselský, Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Domáci trh zaplavujú lacné výrobky z dovozu, situácia je kritická.

Slovenský mliekarenský sektor čelí rastúcemu tlaku zvýšených dovozov mliečnych výrobkov zo zahraničia. Produkty, ktoré sa na slovenský trh dostávajú za ceny deformujúce hospodársku súťaž, znižujú konkurencieschopnosť domácich spracovateľov aj prvovýrobcov a narúšajú stabilitu trhu. Uviedol to prezident Zväzu slovenských mliekarov (ZSM) Martin Mellen.

Aktuálny vývoj na trhu už podľa neho priamo vytvára tlak na pokles výkupných cien surového mlieka. Pri ďalšom poklese cien nebude možné pokrývať reálne výrobné náklady chovateľov dojníc, čo predstavuje vážne riziko pre stabilitu prvovýroby na Slovensku.

Miliardové dovozy a prebytky zahraničných producentov

„Slovenskí producenti mlieka a mliekari sú vystavení silnému tlaku dovozov, ktoré sa na náš trh dostávajú za ceny nezodpovedajúce reálnym výrobným nákladom. Takýto vývoj deformuje trh, vytláča domácu produkciu z pultov a zvyšuje neistotu v celom sektore,“ spresnil Mellen.

Situácia je podľa neho o to vážnejšia, že v roku 2025 sa na Slovensko doviezli potraviny v hodnote približne tri miliardy eur. Dovozy mliečnych výrobkov, najmä UHT mlieka, masla a syrov, podľa mliekarov výrazne prekračujú obvyklé množstvá. Zatiaľ čo slovenským spracovateľom rastú zásoby, zahraniční producenti si prebytky umiestňujú na slovenskom trhu.

Ilustračná foto: TASR – Dano Veselský

Zväz zároveň upozornil, že iné krajiny pristupujú ku kríze aktívne a systematicky. Napríklad Poľsko vykupuje sušené mlieko do intervenčných zásob za cenu vyššiu, ako je trhová, čím stabilizuje sektor a poskytuje mliekarňam priamu podporu. Podporné schémy v mnohých štátoch EÚ sú nastavené dlhodobo a systematicky, čo je viditeľné v investíciách do prvovýroby aj spracovania.

Neistá budúcnosť sektora a klesajúci záujem mladých

„Na Slovensku dlhodobo chýba systematická ochrana domáceho trhu a stabilné investičné prostredie. Ak sa tieto problémy nezačnú riešiť koncepčne, bude pokračovať pokles sebestačnosti a útlm výroby. Poľnohospodárstvo je sektor s dlhodobou perspektívou, ktorý je citlivý na klimatické výkyvy, rast nákladov aj trhové turbulencie. Jednorazové riešenia nestačia,“ upozornil Mellen.

Podľa mliekarov má neistota v sektore aj ďalší negatívny dôsledok, ktorým je klesajúci záujem mladých ľudí vstupovať do prvovýroby a spracovania. Bez stabilného a predvídateľného prostredia je náročné plánovať investície, mzdy či rozvoj fariem.

Zväz slovenských mliekarov preto vyzýva na dôslednejšiu kontrolu dovozov, férové nastavenie obchodných vzťahov v rámci dodávateľského reťazca a zavedenie dlhodobých podporných mechanizmov, ktoré zabezpečia stabilitu domácej produkcie, pracovné miesta na vidieku a potravinovú bezpečnosť Slovenska.

Najnovšie články

