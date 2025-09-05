Na Slovensku zatvorila všetky svoje predajne. Ďalšia známa značka potichu zmizla z nákupných centier, funguje už iba e-shop

Európsky odevný priemysel zažíva náročné časy. Platí to ako o výrobe, tak aj o maloobchode – tie musia čeliť narastajúcim nákladom či lacnej konkurencii tlačiacej sa predovšetkým z ázijských krajín. Na tvrdé trhové podmienky už doplatili viacerí etablovaní hráči a do veľkej miery ich pociťujú aj slovenskí spotrebitelia. Dôkazom sú kroky ďalšieho známeho hráča.
Nebolo to tak dávno, ako sme vás informovali o krachu nemeckej odevnej značky Gerry Weber. Tá sa po finančných problémoch materskej skupiny úplne stiahla aj zo slovenského trhu a zatvorila u nás všetky kamenné predajne. V auguste sme zároveň upozornili aj na ústup zahraničného beauty predajcu Marionnaud, ktorý taktiež musel na Slovensku zatvárať niekoľko pobočiek.
Ako sa zdá, v najlepšej kondícii na tuzemskom trhu nie je ani ďalší tradičný nemecký predajca odevov s.Oliver. Portálu interez sa podarilo zistiť, že z jeho niekdajšej siete kamenných prevádzok už neostalo nič a pozitívny nie je ani pohľad na hospodárske výsledky dcérskej eseročky.
Tradícia siaha až do minulého storočia
Značka s.Oliver vznikla v roku 1969 v nemeckom Würzburgu, keď mladý podnikateľ Bernd Freier otvoril malý butik s názvom „Sir Oliver“. Inšpiroval sa pritom literárnym hrdinom Oliverom Twistom a od začiatku sa snažil priniesť do módy svieži, dostupný a praktický štýl. Už po pár rokoch sa značka premenovala na s.Oliver a začala rýchlo rásť – z malého obchodu sa postupne vybudovala na jednu z najväčších módnych spoločností v Európe.
Na slovenský a český trh značka vstúpila súbežne v roku 2004. Prvým tuzemským obchodom bola pobočka v bratislavskom Auparku, vtedy ešte vo forme franšízového modelu. Výraznejšiu expanziu zaznamenali Nemci hlavne u našich susedov v Česku, kde sa im podarilo otvoriť desiatky predajní.
Slovenský e-shop bol spustený až počas covidu v roku 2021, teda približne o päť rokov neskôr ako v Českej republike. V uplynulých rokoch tiež platilo, že s.Oliver u nás prevádzkoval päť predajní, začiatkom vlaňajška už iba štyri. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol v minuloročnej tlačovej správe pri oslave 20. výročia vstupu na slovenský a český trh country manager Vladislav Hypš.
Na Slovensku skončili úplne
Z dostupných zdrojov vyplýva, že pobočky s.Oliver sa v posledných rokoch nachádzali napríklad v Bratislave, Banskej Bystrici či Nitre. Konkrétne to bolo v nákupných centrách Bory Mall, Nivy, VIVO!, Europa SC a OC Mlyny. Pochopiteľne, značka mala cez iných obchodníkov dosah aj do ďalších slovenských miest ako Poprad či Košice.
Na oficiálnom českom webe však už nejaký čas svieti informácia o tom, že všetky uvedené obchody sú zatvorené. V rovnakom duchu sa nesú aj informácie na googli. V nákupných centrách po nich teda ostali prázdne priestory – jeden z nich sme našli napríklad v Bory Mall. Predajcu odevov už pripomína iba malý oznam na opustenej prevádzke.
Z toho istého webového zoznamu vyplýva, že spoločnosti už na Slovensku neostala ani jedna kamenná pobočka. Len pre porovnanie, v Českej republike je počet otvorených predajní dvojciferný a funkčné sú aj tri outlety v lokalitách Hatě, Ostrava a Praha.
My sme oslovili viacero slovenských nákupných centier a pýtali sa, kedy a kvôli akým dôvodom so značkou ukončili spoluprácu. „So značkou s.Oliver sme ukončili spoluprácu na konci roka 2024,“ uviedla pre interez Beáta Móriová z marketingového tímu Nivy Centrum. Zástupcovia Bory Mall nás odkázali na manažment značky.
Negatívne hospodárske výsledky
Slovenskú vetvu s.Oliver má na Slovensku pod palcom eseročka s.Oliver Slovakia. V jej štruktúrach je ako konateľ zapísaný Carsten Schmitz, ktorý v nemeckej skupine podľa vlaňajších informácií pôsobí ako Chief Customer Officer.
Firme sa však podľa oficiálnych hospodárskych výsledkov u nás už roky nedarí generovať zisk. Deje sa tak napriek tomu, že spoločnosť u nás dokáže pravidelne zvyšovať tržby. Kým v roku 2021 boli na úrovni 1,32 milióna eur, vlani to už bolo 2,89 milióna eur (medziročný nárast o 5 %, pozn. red.). Horšie to už je pri pohľade na zisky a straty.
Na základe údajov medzi rokmi 2020 – 2024 nebola dcérska firma nemeckého odevného gigantu ani raz v zisku a kumulatívne prerobila viac ako 2,5 milióna eur. Lichotivé nie sú ani dáta o vlastnom kapitáli a celkovej zadlženosti. Na druhej strane je potrebné povedať, že to vzhľadom na veľké európske či medzinárodné skupiny nemusí nutne znamenať katastrofu. Otázka je, do akej miery je materská skupina schopná a ochotná financovať stratové dcérske spoločnosti.
Z oznamov o zatváraní slovenských obchodov nebolo zrejmé, prečo sa tak deje. Môžeme iba predpokladať, že pre firmu neboli finančne prínosné. V prevádzke tak značke s.Oliver ostal iba e-shop, ktorý je stále pre zákazníkov dostupný.
My sme sa s otázkami obrátili priamo na materskú nemeckú spoločnosť a okrem dôvodov zatvorenia tuzemských pobočiek sme sa pýtali aj na budúcnosť značky na slovenskom trhu. Do vydania článku nám zástupcovia s.Oliver stanovisko nezaslali.
