Predajne už sú zatvorené, známa značka na Slovensku definitívne skrachovala. Peniaze dlží bývalým zamestnancom aj štátu

Ešte v máji sme vás informovali o tom, že dlhoročný módny brand Gerry Weber čelí problémom. Tie sa netýkali iba jeho nemeckej siete, ale prejavili sa aj na Slovensku. Tuzemské obchody spoločnosť prevádzkovala pod dcérskou firmou Gerry Weber SK s. r. o., ktorá sa obrátila na súdy a požiadala o konkurz. Ten bol zakrátko vyhlásený a dnes už poznáme aj výšku prihlásených pohľadávok.
Ešte na prelome rokov 2014 a 2015 prežívala značka vydarené obdobie, mala zhruba 4 500 zamestnancov a otvorených takmer 500 predajní. Tesne predtým, v roku 2013, vstúpila aj na slovenský trh a otvorila u nás prvé predajne. Nasledujúci vývoj už však nebol taký ideálny a vplyvom viacerých faktorov spoločnosť niekoľkokrát bojovala o prežitie.
Prvé problémy prišli okolo roku 2019 a spôsobili ich nesprávne manažérske rozhodnutia, ale tiež zmena nákupného správania spotrebiteľov a nie ideálne zvládnutý prechod do internetového nakupovania. Nasledovalo obdobie pandémie, ktoré tvrdo zasiahlo celý maloobchodný segment. Pod tohtoročné ťažkosti sa podpísali slabé predaje z vianočného obdobia a pesimistické vyhliadky na leto.
Problémy už zasiahli aj Slovensko
Kým predošlé náročné časy náš trh nijako výraznejšie nezasiahli, v máji tohto roka sa už otvorene hovorilo o tom, že značka z nášho trhu zmizne. Podľa informácií, na ktoré vtedy upozornil portál Index, sa totiž dcérska spoločnosť obrátila na súdy a požiadala o vyhlásenie konkurzu. V tej dobe ešte nebolo jasné, aká budúcnosť firmu Gerry Weber SK čaká, no najpravdepodobnejším scenárom bol jej koniec. Podrobnosťami nedisponovali ani vtedajší zamestnanci.
Dnes vieme, že predajne v nákupných centrách Eurovea a Central sú už minulosťou a aj na googli pri nich svieti informácia o trvalom zatvorení. Konkurz bol vyhlásený iba pár dní po začatí konkurzného konania, konkrétne 3. júna 2025. Ako býva zvykom, veritelia následne dostali priestor na prihlasovanie svojich pohľadávok.
Dlhy voči štátu aj zamestnancom
Ako vyplýva z Registra úpadcov (RÚ), známe sú už aj dlhy, ktoré po sebe mala dcérska firma zanechať. Tie napokon atakujú hranicu 100 miliónov eur. Medzi veriteľmi sú poisťovne, Finančná správa SR, bývalí zamestnanci, ale tiež napríklad upratovacia firma.
Najväčšie pohľadávky si však prihlásili zahraničné subjekty Global Loan Agency Services (48,9 milióna eur) a GLAS SAS, Frankfurt Branch (tiež 48,9 milióna eur). Ako zo zverejnených dokumentov vyplýva, má ísť o pôžičky, ktoré si v dôsledku reštrukturalizácie vzala materská spoločnosť, pričom slovenská dcérska firma bola medzi ručiteľmi. Veritelia si ich teda uplatnili aj v rámci slovenského konkurzu.
Viac ako 1 600 eur ďalej Gerry Weber SK dlží upratovacej firme, niekoľko tisíc eur si prihlásili bývalí zamestnanci, ktorí od svojho niekdajšieho zamestnávateľa žiadajú nevyplatené májové mzdy, pričom niektorí požadujú tiež odstupné. Necelých 30-tisíc eur dlhuje značka Finančnej správe SR, ďalších 26-tisíc eur aj Sociálnej poisťovni.
Konkurzný správca vo firme našiel majetok za približne 212-tisíc eur. V porovnaní s celkovými pohľadávkami ide o zanedbateľnú sumu, čo často v praxi znamená, že veritelia ani zďaleka nebudú uspokojení v plnej miere.
Nefungujúci web teraz sľubuje niečo nové
Kým v máji sa na oficiálnom webe spoločnosti objavil oznam, v ktorom kompetentní ďakovali za podporu a deklarovali, že e-shop už viac nie je dostupný, v súčasnosti na ňom nájdeme niečo iné. „Chystá sa niečo úžasné, ostaňte naladení,“ odkazuje brand Gerry Weber v novom ozname. V rámci neho ďalej vyzdvihuje svoj prínos pre ženskú módu naprieč viacerými generáciami.
O definitívnom konci Gerry Weber aj na domácom trhu sa hovorilo už koncom mája. Podľa zverejnených správ mala značka zatvoriť aj zvyšok svojich nemeckých obchodov, pričom krachujúci gigant prevzala spoločnosť Victrix – tá stojí za brandom Punta Roma. Cieľom španielskej firmy vraj má byť to, aby dámsku módu Gerry Weber predávali jej obchodní partneri spolu s ďalšími značkami v jej sortimente.
