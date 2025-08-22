Predajne už sú zatvorené, známa značka na Slovensku definitívne skrachovala. Peniaze dlží bývalým zamestnancom aj štátu

Foto: Profimedia

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Webová stránka je niekoľko mesiacov mimo prevádzky, Slováci si už tovar populárneho predajcu nenakúpia ani v kamenných obchodoch.

Ešte v máji sme vás informovali o tom, že dlhoročný módny brand Gerry Weber čelí problémom. Tie sa netýkali iba jeho nemeckej siete, ale prejavili sa aj na Slovensku. Tuzemské obchody spoločnosť prevádzkovala pod dcérskou firmou Gerry Weber SK s. r. o., ktorá sa obrátila na súdy a požiadala o konkurz. Ten bol zakrátko vyhlásený a dnes už poznáme aj výšku prihlásených pohľadávok.

Ešte na prelome rokov 2014 a 2015 prežívala značka vydarené obdobie, mala zhruba 4 500 zamestnancov a otvorených takmer 500 predajní. Tesne predtým, v roku 2013, vstúpila aj na slovenský trh a otvorila u nás prvé predajne. Nasledujúci vývoj už však nebol taký ideálny a vplyvom viacerých faktorov spoločnosť niekoľkokrát bojovala o prežitie.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Z pultov predajní sťahujú obľúbenú pochúťku: Ak máte doma tento syr, nekonzumujte ho. Peniaze vám vrátia
2.
Slovenská jednotka otvára novú predajňu: Drogéria dm pribudne v tomto meste, otvoria ju o pár dní
3.
Akcia v Biedronke naštartovala konkurenciu. Kaufland podnikol odvetný krok, veľké zľavy však neplatia v každej predajni
Zobraziť všetky články (172)

Prvé problémy prišli okolo roku 2019 a spôsobili ich nesprávne manažérske rozhodnutia, ale tiež zmena nákupného správania spotrebiteľov a nie ideálne zvládnutý prechod do internetového nakupovania. Nasledovalo obdobie pandémie, ktoré tvrdo zasiahlo celý maloobchodný segment. Pod tohtoročné ťažkosti sa podpísali slabé predaje z vianočného obdobia a pesimistické vyhliadky na leto.

Problémy už zasiahli aj Slovensko

Kým predošlé náročné časy náš trh nijako výraznejšie nezasiahli, v máji tohto roka sa už otvorene hovorilo o tom, že značka z nášho trhu zmizne. Podľa informácií, na ktoré vtedy upozornil portál Index, sa totiž dcérska spoločnosť obrátila na súdy a požiadala o vyhlásenie konkurzu. V tej dobe ešte nebolo jasné, aká budúcnosť firmu Gerry Weber SK čaká, no najpravdepodobnejším scenárom bol jej koniec. Podrobnosťami nedisponovali ani vtedajší zamestnanci.

Dnes vieme, že predajne v nákupných centrách Eurovea a Central sú už minulosťou a aj na googli pri nich svieti informácia o trvalom zatvorení. Konkurz bol vyhlásený iba pár dní po začatí konkurzného konania, konkrétne 3. júna 2025. Ako býva zvykom, veritelia následne dostali priestor na prihlasovanie svojich pohľadávok.

Tento PREMIUM článok si teraz môžeš prečítať ZADARMO

Dlhy voči štátu aj zamestnancom

Ako vyplýva z Registra úpadcov (RÚ), známe sú už aj dlhy, ktoré po sebe mala dcérska firma zanechať. Tie napokon atakujú hranicu 100 miliónov eur. Medzi veriteľmi sú poisťovne, Finančná správa SR, bývalí zamestnanci, ale tiež napríklad upratovacia firma.

Hospodárske výsledky naposledy slovenská eseročka zverejnila za rok 2023, keď zaznamenala tržby presahujúce milión eur a vykázala zisk viac ako 16-tisíc eur. V podobnom duchu sa niesol aj rok 2022, kedy Gerry Weber SK zarobil 19-tisíc eur a vyhrabal sa tak po dvoch pandemických rokoch zo strát. Spoločnosť zároveň medziročne dokázala navyšovať svoje tržby. Ako sa jej darilo vlani, známe nie je.

Najväčšie pohľadávky si však prihlásili zahraničné subjekty Global Loan Agency Services (48,9 milióna eur) a GLAS SAS, Frankfurt Branch (tiež 48,9 milióna eur). Ako zo zverejnených dokumentov vyplýva, má ísť o pôžičky, ktoré si v dôsledku reštrukturalizácie vzala materská spoločnosť, pričom slovenská dcérska firma bola medzi ručiteľmi. Veritelia si ich teda uplatnili aj v rámci slovenského konkurzu.

Viac ako 1 600 eur ďalej Gerry Weber SK dlží upratovacej firme, niekoľko tisíc eur si prihlásili bývalí zamestnanci, ktorí od svojho niekdajšieho zamestnávateľa žiadajú nevyplatené májové mzdy, pričom niektorí požadujú tiež odstupné. Necelých 30-tisíc eur dlhuje značka Finančnej správe SR, ďalších 26-tisíc eur aj Sociálnej poisťovni.

Konkurzný správca vo firme našiel majetok za približne 212-tisíc eur. V porovnaní s celkovými pohľadávkami ide o zanedbateľnú sumu, čo často v praxi znamená, že veritelia ani zďaleka nebudú uspokojení v plnej miere.

Na webovej stránke spoločnosti bol v máji dostupný iba tento odkaz. Reprofoto: Gerry Weber

Nefungujúci web teraz sľubuje niečo nové

Kým v máji sa na oficiálnom webe spoločnosti objavil oznam, v ktorom kompetentní ďakovali za podporu a deklarovali, že e-shop už viac nie je dostupný, v súčasnosti na ňom nájdeme niečo iné. „Chystá sa niečo úžasné, ostaňte naladení,“ odkazuje brand Gerry Weber v novom ozname. V rámci neho ďalej vyzdvihuje svoj prínos pre ženskú módu naprieč viacerými generáciami.

O definitívnom konci Gerry Weber aj na domácom trhu sa hovorilo už koncom mája. Podľa zverejnených správ mala značka zatvoriť aj zvyšok svojich nemeckých obchodov, pričom krachujúci gigant prevzala spoločnosť Victrix – tá stojí za brandom Punta Roma. Cieľom španielskej firmy vraj má byť to, aby dámsku módu Gerry Weber predávali jej obchodní partneri spolu s ďalšími značkami v jej sortimente.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V Biedronke budú nakupovať ďalší Slováci. Nové predajne otvorí v dvoch menších lokalitách, láka na…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac