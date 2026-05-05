„Niečo nie je v poriadku.“ Žena dala charite pred obchodom 17 €, všetko sa hneď zvrtlo

Tridsaťročná Arianna Billiasová sa minulú jeseň vybrala na nákup potravín do pobočky franšízy Trader Joe’s v americkom Bostone. Kým stála na parkovisku, oslovila ju žena, ktorá sa predstavila ako pracovníčka charitatívnej organizácie. Tvrdila, že pomáha obetiam násilia páchaného strelnými zbraňami.
Spýtala sa, či by Arianna nebola ochotná prispieť organizácii drobným finančným darom. Ako uviedol Unilad s odvolaním sa na WCVB, nakupujúca mala dobrý deň a cítila, že urobiť niečo dobré pre iných je správne rozhodnutie.
Bez váhania preto vytiahla z peňaženky platobnú kartu a pracovníčke ponúkla príspevok vo výške 20 dolárov (približne 17 eur).
Dar pre „charitu“ sa zmenil na nočnú moru
Na prekvapenie nakupujúcej jej „charita“ rýchlo vzala kartu z ruky. Arianne vysvetlila, že nastal problém so spracovaním platby.
V tom momente v žene vzrástla úzkosť: „Vnútri som mala pocit, že niečo nie je v poriadku v momente, keď som kartu fyzicky nemala v rukách,“ povedala. Transakcia bola následne údajne spracovaná a žena, keďže ju zlý pocit neopúšťal, otvorila aplikáciu a skontrolovala stav účtu.
Zistila, že transakcia prešla. Z účtu jej však neodišlo 20, ale až 5 000 dolárov (4 277 eur).
Reklamáciu v banke zamietli
Arianna videla, že platba odišla na neznámy účet PayPal a okamžite zavolala do banky, čím začína aj zdĺhavý spor o jej peniaze.
