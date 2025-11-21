Všetko je nakoniec inak. Farmári tesne pred finále zamiešali kartami a kufre si balí niekto, koho by ste netipovali

Pravidlá tohtoročnej Farmy sú iné, ako tie, na ktoré boli diváci zvyknutí v predošlých sériách. Všetci, ktorí budú v 13. týždni v skupine Vydedencov, hromadne vypadávajú. Sú tak len tri spôsoby, ako sa prebojovať až do finále – vyhrať duel, byť za dobre s farmárom týždňa alebo mať amulet imunity a nenechať sa uhádnuť ostatnými farmármi.
Len pred pár dňami sme vás informovali, že prvý finalista je takmer istý. V článku sme vysvetlili, že Igor, ktorý bol posledným nositeľom Amuletu Zlatej salamandry robil všetko preto, aby si ju udržal. Dokonca zničil prácu iných farmárov, len aby dostal menej mincí od hospodára a nemusel sa preradiť k Dedičom. Bol si pritom istý, že si nik netrúfne hádať držiteľa amuletu, čím by mál brány finále otvorené dokorán.
Všetko je nakoniec inak
Igor sa spoliehal na to, že nikto hádať nebude. Emília totiž bola jasným príklad toho, čo sa stane, ak to niekto riskne a nepovie správnu odpoveď. Potom, ako si zbalila kufre, sa nikto nepokúsil hádať znova. Až doteraz.
Hoci bol na hádanie pripravený Roman, hádať nemohol, a tak podporil Roba, aby to urobil on. Obaja totiž boli presvedčení, že sú len dve možnosti, kto by mohol mať pri sebe amulet – Miňo alebo Igor. Ak by Robo vyslovil Miňovo meno, automaticky by si balil kufre. To sa však nestalo a potom, ako uhádol Igora, tento farmár, ktorý pre finále spravil všetko, skončil za bránami statku a s batožinou v rukách.
Igor pritom posledné týždne nepatril medzi favoritov divákov, a tak nie div, že reakcie na jeho odchod boli prevažne pozitívne. „Výborné Robo, fantastické hádanie,“ chválil divák. „Konečne, som rada. Robo, si víťaz,“ odkázala zas iná diváčka. „Veľmi som rada, nech uteká teraz za Sofiou,“ súhlasila druhá. „Super Igorko, tak ti treba,“ pridala odkaz ďalšia a iná napísala len veľavravné: „Karma.“
