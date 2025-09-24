Všetko je inak: Slovensko sa zúčastní na rozhovoroch o budovaní dronového múru. Môžete pokojne spávať, tvrdí Fico

Premiér Robert Fico po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády naznačil, že Slovensko sa zapojí do rokovaní o budovaní európskej protidronovej obrany. Podrobnosti zatiaľ neuviedol, no potvrdil, že diskusie sa uskutočnia už tento piatok.
„Na rokovanie pôjdu príslušní ministri. Stretnú sa, porozprávajú a môžete pokojne spávať,“ odkázal verejnosti Fico.
Správu budeme aktualizovať.
Odporúčané články
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku