Voľno na 6. januára ostáva, podporil to aj Fico: Vláda vybrala iný sviatok, zodpovednosť za stav financií premiér neprijal

Vláda, ktorú vedie premiér Robert Fico (Smer-SD), nemá žiadnu zodpovednosť za to, v akom stave dostala verejné financie v roku 2023. Boli to podľa predsedu vlády najhoršie verejné financie. Tvrdí, že jeho vláda v roku 2020 odovzdala financie vo veľmi dobrom stave a urobí všetko pre to, aby ich v dobrom stave odovzdala aj v roku 2027.
Fico to uviedol po stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Borša v okrese Trebišov. „Myslím si, že je správne, aby sa dobre hospodárilo. Preto odmietam šaškovanie ľudí, ktorí za toto nesú priamu zodpovednosť,“ podotkol Fico, poukazujúc pritom na protesty proti konsolidácii.
Organizovanie generálneho štrajku označil za šialený návrh. Takýto štrajk podľa premiéra spôsobí štátu ďalšie stámiliónové škody. „My máme byť potrestaní nejakým generálnym štrajkom za to, že konsolidujeme a upratujeme neporiadok po nich,“ povedal Fico.
Kritika Ivana Korčoka
Zároveň sa pýta, či je pravda, že exminister zahraničných vecí, člen predsedníctva PS Ivan Korčok požiadal veľvyslancov, aby nepomáhali vláde organizovať zahraničné cesty. Korčok mal podľa neho argumentovať tým, že organizovaním ciest pomáhajú legitimizovať vládu, keď jej predstavitelia navštevujú niektoré štáty. „My si ľahko overíme túto informáciu, že či bola alebo nebola pravdivá,“ poznamenal Fico. Zároveň vyzval opozíciu, aby bola konštruktívna, prišla s nejakými návrhmi a neškodila.
Na jar budúceho roka sa má uskutočniť výjazdové rokovanie vlády, ktoré bude špeciálne venované vinohradníctvu. Fico tým reagoval aj na potenciál tokajskej oblasti v regióne, v ktorom zasadala vláda, rovnako na úlohu, ktorú dostal na stredajšej schôdzi minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) pri ochrane viničov, ohrozených v súčasnosti zlatým žltnutím viniča.
„Na tejto výjazdovej vláde preberieme pri rokovaní o ochrane a rozvoji vinohradníctva na Slovensku aj poznatky, ktoré máme z tejto oblasti a chceme povedať, že tokaj je klenot, o ktorý sa treba starať,“ upozornil premiér. Ocenil, že Slovensko v minulosti zabezpečilo ochrannú značku pre slovenské tokajské víno. Avizoval zároveň, že ministerstvo kultúry spolu s agrorezortom sa budú zaoberať možnosťami zápasu slovenského tokaja do svetového zoznamu UNESCO.
Premiér takisto v súvislosti s opatreniami, ktoré sa majú týkať regiónu Zemplína oznámil termín štvrtého spoločného rokovania slovenskej a ukrajinskej vlády – má sa uskutočniť 17. októbra v Michalovciach.
Vyjadril sa aj Šimkovičovej
Premiér Robert Fico počas tlačovej konfrencie reagoval aj na ostrý spor medzi prezidentom Petrom Pellegrinim a ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou ohľadom jej cesty do USA. Podľa neho nesie každý minister plnú zodpovednosť za svoje kroky.
„Každý minister má schválený plán zahraničných ciest a má na to vyčlenené finančné prostriedky. Toto nie je škôlka,“ vyhlásil Fico. Dodal, že do konfliktu prezidenta a ministerky sa nemieni miešať. „Toto nech si vybaví pán prezident s pani ministerkou. Neviem, čo majú medzi sebou, ale zdá sa mi prehnané, aby na toto reagoval premiér,“ uzavrel.
Zmena štátneho sviatku
Fico zároveň potvrdil, že podporuje návrh, aby sa voľný deň 15. septembra zrušil a nahradil sviatkom 6. januára. Tvrdí, že tento krok sám od začiatku presadzoval a poslanci Smeru už podali v parlamente príslušný pozmeňovací návrh. Zaujímavosťou je, že premiér 15. septembra oslavuje narodeniny. „Aj napriek tomu podporujem zrušenie voľna v tento deň,“ poznamenal.
Fico sa vyjadril aj k predsedovi Progresívneho Slovenska Michalovi Šimečkovi. Uviedol, že ak jeho strana zverejnila nepravdivé informácie o Šimečkovej rodine, sú pripravení sa ospravedlniť. Vzápätí však pokračoval v útokoch, keď jeho blízkych opäť označil za „príživníkov“. Šéfa PS zároveň vyzval, aby podľa neho „nestrácal ľudskú dôstojnosť“.
