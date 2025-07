Maďarsko manipulatívne zneužíva jednotlivé prípady súvisiace s ukrajinskou mobilizáciou na politické účely, čo poškodzuje ukrajinsko-maďarské vzťahy, povedal v piatok na tlačovej konferencii v Kyjeve hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj. S odvolaním sa na agentúru Interfax o tom píše v piatok server telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Vyhlásenia maďarského vedenia týkajúce sa tragédie, ku ktorej došlo, ako aj mobilizácie na Ukrajine, sú manipulatívne. Úplne skresľujú skutočnú situáciu a podporujú Rusko v jeho propagande,“ povedal hovorca, ktorý osobitne zdôraznil, že zodpovednosť Ruska sa vo vyhláseniach maďarskej strany nikde nespomína.

„Je to, akoby mobilizácia na Ukrajine existovala sama od seba, pretože vláda sa jednoducho rozhodla mobilizovať ľudí,“ povedal Tychyj. Podľa jeho slov „dôvodom mobilizácie na Ukrajine je ruská agresia a ignorovať túto skutočnosť je absurdné“. Hovorca maďarskej strane pripomenul, že tvárou v tvár neustálej ruskej hrozbe je každý Ukrajinec, vrátane tých, ktorí majú maďarský pôvod, povinný brániť svoj domov, životy svojich príbuzných a zvrchovanosť svojho štátu.

Ukrajina vinu odmieta

Tychyj zopakoval skoršie tvrdenie Ukrajincov, že József Sebestyén bol mobilizovaný do ukrajinskej armády 14. júna po tom, čo ho lekárska prehliadka vyhlásila za spôsobilého na vojenskú službu. Muž podľa nich začal vojenský výcvik 15. júna a 18. júna odišiel bez zbrane.

Sebestyén sa 24. júna prišiel na pohotovosť do Centrálnej regionálnej nemocnice v Berehove, kde mu diagnostikovali akútnu stresovú reakciu a previezli ho na ústavnú liečbu do Regionálneho psychiatrického ústavu v Berehove, pričom podľa anamnézy pacienta pri vyšetrení mu nezistili žiadne fyzické zranenia. Záver súdno-lekárskej expertízy potvrdzuje, že príčinou jeho smrti 6. júla 2025 bola pľúcna embólia bez známok fyzických zranení naznačujúcich násilie.

Ukrajinské pozemné sily kategoricky odmietli obvinenia, že mobilizujú obyvateľstvo krutým spôsobom alebo spôsobom porušujúcim ľudské práva a vyhlásili, že sú otvorené transparentnému vyšetreniu okolností situácie.

Na Ukrajine v Zakarpatskej oblasti zomrel maďarsko-ukrajinský občan, ktorý nezomrel „v dôsledku núteného odvodu“, ale bol proste dobitý na smrť. V piatkovom pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió na to upozornil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.

Podľa slov Orbána zosnulý József Sebestyén mal dvojaké občianstvo, ukrajinské aj maďarské. „Tento prípad treba vyšetriť, pretože ak je niekto maďarským občanom, má s tým do činenia aj spoločenstvo. Toto treba brať vážne, pretože človek, ktorý bol ubitý na smrť, je jeden z nás,“ podotkol premiér.

Špekulácie ako fakty

Maďarské ministerstvo zahraničných vecí si vo štvrtok predvolalo veľvyslanca Ukrajiny v Budapešti Fedira Shandora po tom, čo ukrajinskí vojenskí náborári v Zakarpatskej oblasti údajne zbili tam žijúceho Maďara, ktorý odmietol nastúpiť na povinnú vojenskú službu. Muž neskôr v nemocnici podľahol zraneniam.

Štátny tajomník rezortu diplomacie Levente Magyar na Facebooku uviedol, že „je nehorázne a neprijateľné ubiť niekoho na smrť, a navyše Maďara, len preto, že nechcel ísť do vojny a nechcel sa zúčastniť na nezmyselnom zabíjaní.“ Podľa Magyara ukrajinskí náborári muža po zajatí zbili železnou tyčou, dali ho do dodávky a odviezli do náborového centra. Rodinným príslušníkom povedali, že všetko je v poriadku, ale zajatý muž nakoniec na následky zranení zomrel.

Správu o smrti 45-ročného muža oznámila jeho sestra, ktorá na svojej stránke na sociálnych sieťach napísala, že k tragédii došlo niekoľko týždňov po tom, čo rovnaký osud postihol aj jej ďalšieho brata, ktorého pochovali 6. júla.

Okolo mužovej smrti sú podľa servera 444.hu nejasnosti a ani jedna strana zatiaľ nepredložila dôkazy, čo sa stalo. Rodina tvrdí, že ho počas „núteného odvodu“ zbili železnou tyčou a v dôsledku toho zomrel. Ide o nepresnú formuláciu, pretože na Ukrajine neexistuje branná povinnosť, ani nútená branná povinnosť, iba povinná mobilizácia, dodáva server.