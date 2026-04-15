Vošiel do tried a začal strieľať: Polícia v Turecku rieši ďalší krvavý incident, medzi obeťami je učiteľ aj žiaci

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Útočník mal mať zbrane od otca.

Najmenej štyria ľudia zomreli a 20 ďalších sa zranilo pri streľbe na strednej škole v tureckej provincii Kahramanmaraš. Stalo sa tak deň po tom, čo v utorok bývalý študent strelnou zbraňou útočil brokovnicou na strednej odbornej škole v meste Siverek v provincii Šanliurfa.

TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru AFP. „Žiak prišiel do školy so zbraňami v batohu, o ktorých sa domnievame, že patrili jeho otcovi. Vošiel do dvoch tried a začal náhodne strieľať, čo malo za následok zranenia a úmrtia,“ citovala agentúra AP provinčného guvernéra Mükerrema Ünlüera, podľa ktorého je otec útočníka policajt. Medzi obeťami sú strelec, učiteľ a dvaja žiaci.

Polícia zasahovala na mieste

Svedkovia, ktorých citovali médiá, uviedli, že výstrely boli pomerne intenzívne. Polícia posilnila bezpečnostné opatrenia v okolí budovy a televízne zábery zachytili sanitky prítomné v okolí školy. Minister spravodlivosti Akin Gürlek uviedol, že miestna prokuratúra začala streľbu bezodkladne vyšetrovať.

Napriek tomu, že streľby na školách sú v Turecku zriedkavé, ide už o druhý podobný incident v priebehu dvoch dní. Najmenej 16 ľudí zranil v utorok bývalý študent, ktorý spustil streľbu na strednej škole v meste Siverek v provincii Šanliurfa predtým, ako si siahol na život.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk - Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.
Magyar nemá zľutovanie: Prezidenta dehonestoval pred celým národom. Ten mu udelí zelenú na zostavenie vlády

