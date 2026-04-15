Magyar nemá zľutovanie: Prezidenta dehonestoval pred celým národom. Ten mu udelí zelenú na zostavenie vlády

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Prezident vraj buď sám odíde, alebo Tisza zmení ústavu a vyhodí ho.

Kandidát víťaznej strany Tisza na post maďarského premiéra Péter Magyar v stredu vyhlásil, že ho prezident Tamás Sulyok poverí zostavením novej vlády. Nový parlament by podľa jeho slov mohol mať ustanovujúcu schôdzu už začiatkom mája, píše TASR podľa správ agentúr MTI, AFP a Reuters.

Nový parlament by sa mohol po prvýkrát zísť 4., 6. alebo 7. mája, uviedol Magyar podľa agentúry MTI po stretnutí s maďarským prezidentom. Sulyok v Sándorovom paláci, sídle úradu prezidenta, v stredu privíta aj predsedu porazeného Fideszu Viktora Orbána.

Nedával si servítku pred ústa

Šéf strany Tisza sa podľa svojich slov zhodol s prezidentom, že výmena vlády by mala prebehnúť rýchlo. Magyar požiadal Sulyoka, aby po vymenovaní novej vlády dobrovoľne odstúpil, inak Tisza využije svoj mandát a zmení ústavu.

Magyar novinárom po odchode z kancelárie prezidenta povedal, že hlavu štátu požiadal, aby „zachovala zvyšky maďarského právneho štátu a demokracie tým, že po zmene vlády dobrovoľne odíde z funkcie“. Dodal, že ak Sulyok dobrovoľne neodíde z funkcie, využijú právomoc, ktorú im dali voliči, a odvolajú „jeho aj všetky ostatné bábky vymenované Orbánovým režimom, či už ide o hlavného prokurátora, alebo predsedu Ústavného súdu“.

Podľa predsedu Tiszy na to prezident reagoval hmlisto a povedal, že samozrejme aj on by chcel zachovať právny štát, ako aj reputáciu Maďarska, a preto zváži Magyarove argumenty. Pred stretnutím Magyar novinárom povedal, že Sulyok je „neschopný stelesňovať jednotu maďarského národa, nehodný byť strážcom právneho štátu v Maďarsku a neschopný slúžiť ako morálny kompas alebo vzor pre maďarský ľud“.

Magyarova strana Tisza zvíťazila v nedeľňajších parlamentných voľbách a zabezpečila si pri tom ústavnú väčšinu. Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku skončí éra vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Orbána.

Kaliňák je nervózny: Slovensko čaká na kľúčovú vojenskú techniku, dodávky sa výrazne oneskorili

