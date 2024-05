Vodiči, zbystrite! Takto sa môžu zmeniť ceny benzínu a nafty a nebude sa vám to páčiť: Teraz sa držia na týchto cenách

Na slovenských čerpacích staniciach by malo v najbližších dňoch pokračovať viac-menej pokojné obdobie. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, vzhľadom k stabilným cenám ropy by sa ceny benzínov a nafty nemali významne meniť ani na našich čerpacích staniciach. „To znamená, že 95-oktánový benzín by mal zotrvať pod 1 eurom a 65 centami a nafta by mala byť v priemere predávaná mierne nad 1 euro a 50 centov,“ dodal Pánis.

Analytik 365.bank Tomáš Boháček upozorňuje, že zdražovanie na slovenských čerpacích staniciach by mohlo prísť až neskôr. Budúci týždeň zvyšovanie cien pohonných látok taktiež ešte neočakáva. „Pri zohľadnení oneskorenia medzi vývojom cien ropy a palív v Rotterdame a u nás očakávame, že ceny na domácich čerpacích staniciach majú po poslednom vývoji už limitovaný priestor na pokles a pokiaľ sa situácia na rope nezmení, mohli by sme opäť vidieť rast cien palív. V najbližšom týždni to však ešte pravdepodobne nebude,“ povedal pre agentúru SITA Boháček.

Ako to vyzeralo s cenami v uplynulé dni?

Ceny palív na domácich čerpacích staniciach v 19. týždni tohto roka podľa údajov Štatistického úradu SR poklesli medzitýždenne o 3 eurocenty na liter, keď sa natural 95-oktánový benzín v priemere predával za 1,631 eura za liter a cena 98-oktánového benzínu klesla na 1,846 eura za liter. Jeden liter nafty sme si zakúpili v priemere za 1,516 eura za liter.

Ceny ropy zaznamenali v minulom týždni mierny odraz, keď severomorská zmes Brent zatvárala tesne pod 84 dolármi a texaský benchmark WTI presne na 80-dolárovej méte. Vo všeobecnosti sa však od začiatku mája ropa konsoliduje bez väčších výkyvov v okolí dvojmesačného dna. „Absencia väčšieho pohybu v ostatných dňoch bola v dôsledku toho, že z Blízkeho východu neprichádzali žiadne podstatnejšie správy, ktoré by menili stupeň geopolitického napätia, a teda aj rizikovú prirážku komodity. Ukrajinské dronové útoky na ruské rafinérie takisto už boli započítané do cien na trhoch,“ podotkol Pánis.

Zverejnenie štatistík, ktoré ukazovali na pokles amerických komerčných zásob ropných produktov, síce podľa Pánisa mierne tlačili ceny ropy nahor, tento pohyb však bol brzdený faktom, že prichádzajúce makrodáta zo Spojených štátov a Číny zaostávali za očakávaniami. „Navyše, odraz ropy limitovali aj očakávania, že aj keď bude menová politika na oboch brehoch Atlantiku čoskoro uvoľňovaná, bude sa tak diať len relatívne pomaly a graduálne, čo by mohlo obmedzovať tempá ekonomického rastu, a teda aj rastu dopytu po komodite,“ konštatoval Pánis.