Vodiči, zbystrite pozornosť: Frekventovanú cestu museli uzavrieť, došlo tam k vážnej nehode

Roland Brožkovič
TASR
Úsek je momentálne úplne neprejazdný.

Vážna dopravná nehoda v pondelok dopoludnia obmedzila premávku na ceste I/64 medzi Malými Uhercami (okres Partizánske) a Oslanmi (okres Prievidza). Úsek je neprejazdný. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

„Úsek cesty je neprejazdný, avšak súbežne s komunikáciou vedie aj druhá cesta, po ktorej premávku dočasne odklonia. Odklon premávky riadia hliadky polície,“ uviedla polícia. Policajti zároveň vodičov vyzvali, aby jazdili bezpečne a rešpektovali ich pokyny.

Správu aktualizujeme.

