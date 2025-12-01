Toto Matoviča zabolí: Prehral súd s Robertom Ficom. Stará kauza opäť ožíva, pamätá si ju celé Slovensko

Slovenská politika zažila už nespočetné množstvo konfliktov, no len máloktorý sa vyrovná prípadu z roku 2015, keď Igor Matovič obvinil premiéra Roberta Fica a jeho manželku zo stámiliónových účtov na Belize. Po rokoch ticha sa kauza vracia späť do verejného priestoru, tentoraz už so súdnym verdiktom.
O najnovšom vývoji desaťročného konfliktu informuje portál Aktuality.
Ako sa začal jeden z najvýbušnejších sporov moderných dejín
V auguste 2015 Matovič na sociálnej sieti Facebook zverejnil obvinenie, že Fico a jeho manželka vlastnia na Belize schránkovú firmu a účty s približne 674 miliónmi dolárov (asi 607 miliónov eur).
V statuse napísal, že „Pán vystupujúci ako predseda vlády si spoločne s manželkou v roku 2008 založili schránkovú firmu na Belize. V deň vzniku si táto firma založila dva bankové účty v Belize Bank Internacional (BBIL). Stav účtov k 21. júlu 2015 je 674 546 004,42 USD.“
Odvolával sa na anonymné dokumenty, ktoré sa mali objaviť v jeho poštovej schránke „asi 30 rôznych dokumentov – kópií zmlúv, faktúr… ktoré vyzerajú vcelku hodnoverne“, a že potrebuje niekoľko dní či týždňov, aby si informácie overil. V závere príspevku uviedol: „Ak sa ukáže, že pravdivé boli, slovenská politika zažije Hirošimu a Nagasaki zároveň. Som presvedčený, že na 99 % to pravda všetko bude, uvidíme.“
Neskôr na tlačovej konferencii dodal, že ide o peniaze vyvedené cez verejné obstarávania v hodnote desiatok miliónov eur.
Fico reagoval okamžite a neobvykle rázne. Pred novinárov priviedol aj manželku Svetlanu a obvinenia označil za vymyslené. Polícia prípad preverila a už na jeseň 2015 uzavrela s tým, že žiadne účty na Belize neexistujú. Tento záver potvrdila aj finančná spravodajská jednotka na Belize.
Z trestného stíhania sa stal civilný spor
Hoci trestné konanie voči Matovičovi skončilo zastavením, premiér pokračoval občianskoprávnou žalobou. A práve v nej prišiel po desiatich rokoch prvý rozsudok. Matovič na prvom stupni prehral. Podľa jeho slov od neho Fico žiada ospravedlnenie, finančnú náhradu tentoraz nie.
Spor potvrdil aj samotný Matovič, ktorý avizuje odvolanie. Zároveň upozornil na atmosféru pojednávania. Tvrdí, že advokát David Lindtner mal počas procesu na notebooku nalepené nálepky odstrelovačiek, čo podľa neho vytváralo neprívetivé prostredie.
