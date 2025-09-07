Pekelná noc: Ukrajina zaútočila na ropovod Družba, Rusko na ňu vyslalo rekordný počet dronov

Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková v nedeľu potvrdila, že po nočnom ruskom útoku je poškodená budova ukrajinskej vlády. Rusko v noci útočilo rekordným počtom dronov, pričom ich na Ukrajinu vyslalo viac ako 800. Útoky si vyžiadali najmenej štyri obete na životoch, zranené sú desiatky ľudí. Ukrajina tiež tvrdí, že v noci zaútočila na ropovod Družba v ruskej Brianskej oblasti. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Áno, po prvýkrát v dôsledku nepriateľského útoku došlo k poškodeniu budovy vlády – strechy a horných poschodí. Záchranári hasia požiar,“ napísala premiérka na platforme Telegram, kde pridala aj fotografie poškodenej budovy.
Reportéri americkej tlačovej agentúry AP v nedeľu po rozsiahlom útoku ruských síl na Kyjev hlásili, že zo strechy budovy, kde sídli ukrajinská vláda stúpa dym. AP však uviedla, že nie je jasné, či ide o dôsledok priameho ruského zásahu. Rusko sa podľa nej doteraz vyhýbalo útokom na vládne budovy v centre mesta.
Rusko podľa Reuters v noci vyslalo na Ukrajinu 805 dronov a 13 rakiet, pričom ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila 751 dronov a štyri rakety. Ide o najvyšší počet dronov, ktoré Rusko od začiatku vojny na Ukrajine použilo.
Russia escalates its terror against Ukraine and this needs to get a strong response from our allies.
For the first time, more than 800 (!) drones and missiles overnight. Civilians killed and injured, civilian infrastructure damaged in Kyiv, Odesa, Kremenchuk, Kryvyi Rih,… pic.twitter.com/ia2xUouzGy
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 7, 2025
Ukrajina zaútočila na Družbu
Útoky v noci podnikla aj Ukrajina, ktorá podľa veliteľa ukrajinských síl bezpilotných systémov Roberta Brovdiho zaútočila na ropovod Družba v Brianskej oblasti. Brovdi na Telegrame uviedol, že po útoku došlo ku „komplexnému poškodeniu požiarom“. Reuters pripomína, že ropovod Družba zabezpečuje dodávky ropy aj na Slovensko a do Maďarska.
Ukrajina na tento ropovod v uplynulom období zaútočila niekoľkokrát, pričom v auguste útok na čerpaciu stanicu v ruskej Tambovskej oblasti viedol k prerušeniu prepravy ropy cez ropovod Družba na Slovensko.
