Pekelná noc: Ukrajina zaútočila na ropovod Družba, Rusko na ňu vyslalo rekordný počet dronov

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
TASR
Vojna na Ukrajine
Ruské útoky si vyžiadali aj najmenej štyri obete na životoch a desiatky ľudí utrpeli zranenia, tvrdia ukrajinskí predstavitelia.

Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková v nedeľu potvrdila, že po nočnom ruskom útoku je poškodená budova ukrajinskej vlády. Rusko v noci útočilo rekordným počtom dronov, pričom ich na Ukrajinu vyslalo viac ako 800. Útoky si vyžiadali najmenej štyri obete na životoch, zranené sú desiatky ľudí. Ukrajina tiež tvrdí, že v noci zaútočila na ropovod Družba v ruskej Brianskej oblasti. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

„Áno, po prvýkrát v dôsledku nepriateľského útoku došlo k poškodeniu budovy vlády – strechy a horných poschodí. Záchranári hasia požiar,“ napísala premiérka na platforme Telegram, kde pridala aj fotografie poškodenej budovy.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Zelenskyj odmietol cestu do Moskvy: Ak chce Putin hovoriť o prímerí, nech príde do Kyjeva, odkázal
2.
Zlomový posun? Putin prejavil záujem o stretnutie so Zelenským, povedal Fico. Prezradil aj ďalšie slová ruského prezidenta
3.
Fico podporil Ukrajinu, SNS nesúhlasí: EÚ sa vraj nemôže rozširovať donekonečna. Premiéra vyzýva, aby svoj postoj zmenil
Zobraziť všetky články (1207)

Reportéri americkej tlačovej agentúry AP v nedeľu po rozsiahlom útoku ruských síl na Kyjev hlásili, že zo strechy budovy, kde sídli ukrajinská vláda stúpa dym. AP však uviedla, že nie je jasné, či ide o dôsledok priameho ruského zásahu. Rusko sa podľa nej doteraz vyhýbalo útokom na vládne budovy v centre mesta.

Rusko podľa Reuters v noci vyslalo na Ukrajinu 805 dronov a 13 rakiet, pričom ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila 751 dronov a štyri rakety. Ide o najvyšší počet dronov, ktoré Rusko od začiatku vojny na Ukrajine použilo.

Ukrajina zaútočila na Družbu

Útoky v noci podnikla aj Ukrajina, ktorá podľa veliteľa ukrajinských síl bezpilotných systémov Roberta Brovdiho zaútočila na ropovod Družba v Brianskej oblasti. Brovdi na Telegrame uviedol, že po útoku došlo ku „komplexnému poškodeniu požiarom“. Reuters pripomína, že ropovod Družba zabezpečuje dodávky ropy aj na Slovensko a do Maďarska.

Ukrajina na tento ropovod v uplynulom období zaútočila niekoľkokrát, pričom v auguste útok na čerpaciu stanicu v ruskej Tambovskej oblasti viedol k prerušeniu prepravy ropy cez ropovod Družba na Slovensko.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac