Vodiči, vyťahujte kanistre: Takto lacno ste už dlho netankovali. Ceny klesli na najnižšiu úroveň za ostatné tri roky

Tankovanie pre slovenských motoristov zostane v najbližších dňoch relatívne lacné. V medziročnom porovnaní sú ceny nafty nižšie o približne 14 centov a ceny benzínu o vyše 18 centov, čo v prípade oboch palív znamená o zhruba 10 percent nižšie ceny ako v máji 2024.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, na našich čerpacích staniciach sú ceny najnižšie od začiatku roka 2022.

Ceny môžu byť najnižšie za ostatné tri roky

„Ostatné dni na ropnom trhu ukázali, že ceny komodity sa nevedia trvalejšie ponoriť pod 60-dolárovú hranicu a opakovane sa z týchto úrovní odrážajú. Zdá sa preto, že ceny palív na Slovensku mohli dosiahnuť lokálne dno a ďalšie zásadné zlacňovanie nemožno očakávať,“ dodal Pánis s tým, že v najbližšom období by sa cena nafty mohla pohybovať okolo 1 eura a 40 centov a cena benzínu okolo 1 eura a 50 centov s rizikom malého odrazu nahor z nedávnych úrovní.

Aj podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka, ceny palív na našich čerpacích staniciach majú priestor na pokles už menej výrazný a možno očakávať istú korekciu posledných poklesov.

„Nepôjde však o žiadne výrazné nárasty, pričom v dlhšom horizonte sa ceny môžu ďalej znižovať, čo by urobilo letné tankovanie najlacnejšie za posledné 3 roky,“ doplnil Boháček.

Zastavenie ráznej vlny zlacňovania by mohlo nastať aj v okolitých krajinách. Naďalej však platí, že Česká republika ostane susediaca krajina EÚ s najlacnejším benzínom, kde by sa jeho ceny mali s rezervou udržať pod 1 eurom a 40 centami, pričom pod touto hladinou by sa mali pohybovať aj v Poľsku. Ceny paliva do zážihových motorov v Maďarsku, Slovinsku a Chorvátsku by sa mali pohybovať okolo 1 eura a 45 centov, pričom rakúske ceny budú orbitovať okolo 1 eura a 50 centov.

„Ceny benzínu na Slovensku sa pohybujú v priemere o 13 centov nižšie ako v celej EÚ a o 18 centov nižšie ako vo všetkých krajinách eurozóny. Nafta je doma lacnejšia o 9 centov ako v EÚ, resp. o 12 centov v porovnaní s eurozónou,“ dodal Boháček.