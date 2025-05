Veľká banka hlási celkové obmedzenie služieb: Pozrite sa, kedy budú niektoré funkcie nedostupné

V nedeľu 11. mája v čase od 00.30 hodiny do 11.00 hodiny dôjde pre plánovanú prevádzkovú odstávku k celkovému obmedzeniu služieb banky ČSOB.

„Vážení klienti, v piatok 9. mája v čase od 22.00 hod do soboty 07.00 hod a v nedeľu 11. mája v čase od 00.30 hod do 11.00 hod dôjde pre plánovanú prevádzkovú odstávku k celkovému obmedzeniu služieb Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking. Služba ČSOB API (PSD2) nebude dostupná v piatok 9. mája v čase od 22.00 hod do soboty 06.15 hod a v nedeľu 11. mája v čase od 00.30 hod do 12.20 hod.,“ avizuje banka na svojom webe.

Banka sa za prípadné technické komplikácie vopred ospravedlňuje a dodáva, že odstávka je nevyhnutná pre skvalitňovanie služieb.