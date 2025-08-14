Vodiči si budú trhať vlasy: Nitra sa pripravuje na dopravný chaos, križovatka bude neprejazdná, pozrite si prehľad termínov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZVS) pripravuje rekonštrukciu verejného vodovodu v oblasti hlavnej križovatky v Nitre pri Mlynoch. Po skončení prác plánuje ZVS aj následnú úpravu ciest v križovatke Štefánikovej triedy so Štúrovou ulicou. Práce si vyžiadajú dopravné obmedzenia, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.
Práce budú prebiehať v dvoch etapách. Prvá sa začne v nedeľu 17. augusta o 7.00 h a potrvá do štvrtka 21. augusta do polnoci. V tejto etape nedôjde k úplnému uzavretiu žiadneho ramena križovatky, budú však uzavreté viaceré jazdné pruhy, upozornil Holúbek.
Uzavretia jazdných pruhov
Od Univerzitného mosta v smere na Klokočinu bude uzavretý pravý jazdný pruh, doprava bude vedená do zvyšných dvoch pruhov. V smere od jednej z tamojších bánk či pešej zóny na Nové Zámky bude uzavretý stredný pruh. Rovno sa vodiči dostanú ľavým pruhom, pruh na odbočenie doprava v smere na Klokočinu ostane tiež otvorený.
V smere od Nových Zámkov k Mlynom bude tiež jeden pruh odstavený. Obmedzenia môžu spôsobiť mierne meškania spojov mestskej hromadnej dopravy. Chodcov sa nedotknú. V druhej, náročnejšej etape si investičná akcia ZVS vyžiada úplnú uzáveru križovatky Štefánikova trieda a Štúrova ulica.
Termíny druhej etapy
Začne sa v piatok 22. augusta o polnoci a potrvá do pondelka 25. augusta do 3.00 h. Počas prác zostane priechodný jediný pruh – pravé odbočenie od bývalého Prioru v smere na Klokočinu. Všetky ostatné pruhy budú neprejazdné.
Informácie o možných obchádzkových trasách aj o premávke mestskej hromadnej dopravy počas druhej etapy nájdu vodiči na webovej stránke a sociálnych sieťach mesta Nitra, rovnako o nich bude informovať aj dopravca.
