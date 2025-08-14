Otvorili letný magnet na Slovákov: V novom bazéne je aj vodopád a umelá skala. Nájdete ho v tejto lokalite

Foto: TASR - Roman Hanc

Lucia Mužlová
TASR
Okúpať sa môžu aj neubytovaní hostia.

V turistickej destinácii Čingov v Slovenskom raji v stredu slávnostne otvorili nový bazénový komplex Priekopa pod Akropolou. Projekt, realizovaný s podporou Košického samosprávneho kraja a Košice Región Turizmus, spája oddych, históriu a ekoturizmus. TASR o tom informovala Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.

Bazén s atypickým tvarom, šmýkačkou, umelou skalou s vodopádom a s moderným zázemím odkazuje podľa Košice Región Turizmus na blízke historické hradisko Čingov. Akropolou sa kedysi nazývalo najvyššie opevnené miesto hradiska z predveľkomoravského obdobia. Nový bazénový areál s terasovou podlahou a prístreškom bol navrhnutý tak, aby harmonicky zapadol do prírody a ponúkal komfort pre rodiny s deťmi aj milovníkov relaxu.

Otvorené aj pre verejnosť

„Som rád, že môžeme podporovať projekty, ktoré prilákajú viac turistov a rozvíjajú infraštruktúru s ohľadom na históriu. Vďaka podpore z programu Terra Incognita vo výške 85 000 eur sa podarilo vytvoriť atrakciu, ktorá posilní pozíciu Slovenského raja ako jednej z top destinácií na Slovensku,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Komplex vznikol v réžii súkromnej spoločnosti Čingov Tour a je prístupný nielen hotelovým hosťom, ale počas letnej sezóny aj verejnosti. „Naším zámerom bolo priniesť na Čingov niečo, čo tu chýbalo, a zároveň vzdať poctu našim dejinám. Veríme, že Priekopa pod Akropolou sa stane magnetom pre rodiny a milovníkov aktívneho oddychu,“ povedal konateľ spoločnosti Eugen Rogovský.

Okrem bazéna je areál vybavený technológiou a zázemím, ktoré zaručujú pohodlie a bezstarostné chvíle pre všetkých návštevníkov.

„S veľkou radosťou sledujeme, ako sa región mení na destináciu plnú inšpiratívnych zážitkov. Projekt Priekopa pod Akropolou k tomu rozhodne prispel. Okolie zároveň ponúka nádherné miesta ako Tomášovský výhľad, kde sa naskytá úchvatný pohľad na Prielom Hornádu. Osviežiť sa v letných horúčavách dá neďaleko na Palcmanskej Maši alebo si turisti môžu užiť scenériu z lanovky na Geravy. Veríme, že projekt Priekopa pod Akropolou bude slúžiť verejnosti dlhé roky a prispeje k rozvoju ekoturistiky v našom kraji,“ dodala výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.

