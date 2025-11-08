Vodiči, pripravte si nervy: Frekventovaný úsek R2 je odo dneška uzavretý, čaká vás obchádzka. Vieme, kedy skončí

Ilustračná foto: SITA (Milan Illík)

Nina Malovcová
TASR
Dôvodom je napájanie úseku na novú rýchlostnú cestu R2 Kriváň – Mýtna, ktorú plánujú sprejazdniť 20. novembra.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v sobotu ráno uzavrela úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Detvou a Kriváňom. Uzávera bude trvať do pondelka (10. 11.) večera. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS.

Dodali, že počas troch dní premávku odklonia na obchádzkovú trasu po ceste I/16, a to obojsmerne. Dôvodom je napájanie úseku na novú rýchlostnú cestu R2 Kriváň – Mýtna, ktorú plánujú sprejazdniť 20. novembra.

Uzávierka je nutná pre bezpečnosť prác

Uzáveru potrebujú, aby mohli pracovať na napojení existujúceho ťahu R2 na novovybudovanú rýchlostnú cestu R2 Kriváň – Mýtna. „Práce z bezpečnostných dôvodov nie je možné robiť popri živej premávke,“ pripomenula NDS.

Úsek R2 Kriváň – Mýtna vedie členitým terénom doliny Krivánskeho potoka. Práce na výstavbe úseku sa začali v roku 2021, rýchlostná cesta mala byť pôvodne dokončená na jar 2024.

Cena výstavby stúpla na 270 miliónov eur

Zvýšila sa aj cena diela, ktorá bola v zmluve pôvodne stanovená na 232 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Aktuálne sa pohybuje na úrovni 270 miliónov eur. „Detailná výsledná cena však bude známa až po ukončení výstavby a vyčíslení všetkých nákladov,“ uviedla v septembri pre TASR NDS.

