Zelenskyj: Do Európy sa žiadna ruská ropa dostávať nebude. Ukrajinský prezident má v úmysle to zabezpečiť

Michaela Olexová
TASR
Zelenskyj tiež obvinil Orbána, že využíva nesúhlas s podporou Ukrajiny ako nástroj pred budúcoročnými voľbami.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že má v úmysle zabezpečiť, aby „v Európe nebola žiadna ruská ropa“ napriek snahám Maďarska zachovať dovoz z Ruska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Vyjadrenia ukrajinského lídra prišli v čase, keď predseda maďarskej vlády Viktor Orbán absolvuje návštevu Bieleho domu, v rámci ktorej rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom aj o zachovaní dodávok ruskej ropy.

Maďarsko získava väčšinu svojej ropy prostredníctvom ropovodu Družba, ktorý vedie z Ruska cez Ukrajinu, čo zapríčinilo napäté vzťahy medzi Kyjevom a Budapešťou.

Vývoz ropy je dôležitým zdrojom príjmov pre Moskvu

Ukrajina už niekoľkokrát zaútočila na ropovod na ruskom území. V auguste napríklad došlo k prerušeniu dodávok ropy do Maďarska po útoku ukrajinského dronu.

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó to vtedy označil za útok na energetickú bezpečnosť svojej krajiny.

Zatiaľ čo Spojené štáty v októbri uvalili nové sankcie na ruské energetické spoločnosti, Trump počas piatkového stretnutia s Orbánom udelil výnimku pre Maďarsko podľa agentúry MTI. Zelenskyj obvinil Orbána, že využíva nesúhlas s podporou Ukrajiny ako nástroj pred budúcoročnými voľbami, píše DPA.

Vývoz ropy a plynu je pre Moskvu dôležitým zdrojom príjmov na financovanie vojny proti Ukrajine, ktorá trvá už viac ako tri a pol roka, pripomína DPA.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
