Vodiči pozor: Na Slovensku pribudla nová značka, mnohí jej význam nepoznajú. Polícia vyzýva na ohľaduplnosť

Nestáva sa často, že motoristom v cestnej premávke pribudne nové dopravné značenie. V súčasnosti sa však slovenskí vodiči, predovšetkým ale tí bratislavskí, musia pripraviť na značku, s ktorou sa doteraz zrejme nestretli. Informuje o tom Polícia na svojom Facebooku.

Zapchaté križovatky

Bohužiaľ, je to práve ľudská neohľaduplnosť, ktorá zapríčinila, že policajti tieto značky budú pravdepodobne postupne osádzať na problémové bratislavské križovatky.

„Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave v rámci preventívno-výchovných opatrení budú v najbližšom období postupne umiestňovať v Bratislave pred križovatkami, kde je zvýšená hustota premávky, dočasné dopravné značenie vyzývajúce vodičov na nevchádzanie do križovatky, pokiaľ nemôžu plynulo pokračovať v jazde,“ znie policajné stanovisko.

Polícia zároveň vyzýva na ohľaduplnosť a vodičov žiada, aby toto dopravné značenie rešpektovali. Ako vyplýva z komentárov, často sa v praxi stáva, že motoristi vchádzajú do križovatiek, aj keď je evidentné, že situácia pred nimi im plynulý prejazd neumožňuje. V takom prípade by mali aj napriek zelenej farbe na semafore zastaviť a počkať. To zjavne stále mnohí nechápu a ak tak niektorý z uvedomelejších vodičov urobí, dočká sa minimálne trúbenia vozidiel nachádzajúcich sa za ním.

V súčasnosti je takéto dočasné dopravné značenie umiestnené na križovatke bratislavských ulíc 29. Augusta – Cukrová. Ako z príspevku vyplýva, dočkajú sa ho aj ďalšie križovatky.