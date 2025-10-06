Vo veku 64 rokov zomrela známa česká odborníčka na jadrovú bezpečnosť Dana Drábová

Foto: Profimedia

TASR
Matej Mensatoris
Zomrela známa česká odborníčka na jadrovú bezpečnosť Dana Drábová.

Vo veku 64 rokov v pondelok zomrela česká jadrová fyzička a dlhoročná predsedníčka Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť (SÚJB) Dana Drábová. Pravidelne sa angažovala napríklad aj v pomoci Ukrajine. O jej úmrtí informoval úrad na svojom webe, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Zármutok vyjadril Pavel aj Fiala

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dnes 6. októbra 2025 zomrela po vážnej chorobe vo veku 64 rokov predsedníčka Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť, pani Dana Drábová,“ píše sa na webe SÚJB. Jeho predsedníčkou bola od roku 1999. Drábová sa angažovala aj v komunálnej politike. Od roku 2010 bola zástupkyňou primátora mesta Pyšely v Stredočeskom kraji a rok bola tiež členkou zastupiteľstva Stredočeského kraja.

Na jej odchod zareagovali viacerí politici vrátane českého prezidenta Petra Pavla. Drábovú označil za osobnosť, ktorá pre bezpečnosť Česka urobila výnimočnú prácu. „Mal som ju rád za jej odvahu, ľudskosť, zmysel pre humor. Vážil som si jej odbornosť a obdivoval jej bezprostrednosť a charizmu. V mojich očiach bola vždy skutočnou a neokázalou vlastenkou, vzorom skromnosti, vľúdnosti a predovšetkým dobrým človekom,“ napísal Pavel na sociálnej sieti X.

Končiaci premiér Petr Fiala na sieti X o Drábovej napísal, že bola mimoriadnou ženou, ktorá sa venovala službe štátu a jeho bezpečnosti. Rodine a blízkym vyjadril sústrasť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Čo by sa stalo, keby Rusi bombardovali Černobyľ? Ak by zasiahli funkčnú jadrovú elektráreň, rozpúta…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac