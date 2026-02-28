Vlastniť jeden typ bytu začína byť ako spanie na zlate: Experti nad nimi lámali palicu

Na českom realitnom trhu nie je v tomto období atraktívnejšieho tovaru ako panelové byty. Ich ceny rástli v minulom roku rýchlejšie než v prípade novostavieb aj starších tehlových bytov. Navyše, zdražovanie by mohlo pokračovať aj tento rok. Donedávna odpisované panelové domy začali vo veľkom lákať menších investorov, pre ktorých sú dostupnejšou alternatívou, ako zhodnotiť svoje úspory. Informoval o tom server novinky.cz.
Cena priemerného panelového bytu vzrástla vlani podľa údajov analytickej spoločnosti Flat Zone približne o pätinu na 70 987 Kč (2927,78 eura) za štvorcový meter (m2). Modelový byt na sídlisku s rozlohou 70 m2 tak vyšiel na približne 5 miliónov Kč.
Ceny sa však môžu výrazne líšiť, závisí to od lokality. Napríklad v Prahe sa ponúkajú približne za 9 miliónov Kč.
Paneláky lákajú ľudí nižšou cenou
Ešte pred niekoľkými rokmi experti nad panelákmi lámali palicu. Záujemcovia o vlastné bývanie preferovali modernejšie nové byty alebo si stavali vlastné rodinné domy. V dôsledku prudkého rastu cien v posledných rokoch sa však ich preferencie zmenili. Paneláky ich lákajú najmä nižšou cenou.
Tým zaujali aj menších investorov. Kupci ich vnímajú ako alternatívu, na ktorú finančne dosiahnu.
„Česká spoločnosť sa v posledných piatich rokoch zamerala na investovanie do nehnuteľností,“ povedal pre Novinky Milan Roček, konateľ Flat Zone. „A tie najdostupnejšie sú panelové,“ dodal.
Zhodnotiť peniaze je aktuálne možné rýchlejšie práve v paneláku než v iných typoch realít. Napríklad novostavby zdraželi vlani o 9 %. Zánovné byty, teda novšie, ktoré však už mali minimálne jedného majiteľa, o 13 %. Staršie tehlové potom o 12 %. V absolútnych sumách vzrástla cena bytov v panelákoch dokonca rovnako ako v prípade novostavieb, teda približne o 11 500 Kč. Hodnota nových bytov je pritom dvojnásobná.
„Rast cien na sekundárnom trhu sa nezastaví ani tento rok,“ povedal Jakub Šolar, obchodný riaditeľ realitnej kancelárie Maxima Reality. Dodal však, že zdražovanie by sa mohlo spomaliť. „Tempo rastu cien nehnuteľností dlhodobo prevyšuje rast miezd, čo pravdepodobne povedie k miernemu oslabovaniu dopytu,“ uviedol.
Podľa Ročka však kupci pri panelových bytoch nevyhodnocujú riziko racionálne. „Rast cien panelových bytov nezodpovedá ich kvalite,“ povedal. Napríklad nedisponujú technológiami, ktoré pomáhajú usporiť energie. Dopyt po nich tak v budúcnosti môže opäť klesnúť.
