Vlastník reštaurácie z Na nože nadáva zákazníkom do hlupákov. Kritizujú jedlo a aj ceny

Ilustračná foto: interez.sk

Zuzana Veslíková
Na nože
Každá minca má dve strany a niektorí odchádzajú domov spokojní.

Spomínate si ešte na podnik s názvom Penzión na Trojici, ktorý sídli v Banskej Štiavnici a objavil sa v prvej sérii populárnej šou Na nože? Od jeho návštevy šéfkuchárom Martinom Novákom uplynulo veľa času, no recenzie z posledných mesiacov pôsobia rozporuplne. Zákazníci sú nespokojní a urážky padajú nielen na hlavu majiteľa, ale servítku pred ústa si nedáva ani on. 

V recenziách na googli sme si všimli, že okolo reštaurácie panuje dusná atmosféra

Asi pred pol rokom sa o svoju skúsenosť podelil jeden z návštevníkov, ktorý opísal, že zostal nepríjemne prekvapený. Okrem iného spomenul, že ryba, ktorú si objednali, zapáchala a ostávala po nej nepríjemná pachuť. Keď sa ozvali čašníkovi, údajne nedostali ospravedlnenie a namiesto neho obhajoval, že všetko je tak, ako má byť. Svoju recenziu ukončil tým, že by sa ľudia mali tomuto podniku vyhnúť, predovšetkým kvôli prístupu (asi) vrchného čašníka.

Reakcia od vlastníka na seba nenechala dlho čakať. „V ten deň pracovali iba čašníčky, pekný deň,“ uviedol.

Foto: TV Markíza (TS)

V rovnakom období sa objavila aj iná reakcia, ktorej autor sa posťažoval na podľa jeho slov vysoké ceny nápojov a jedla. Vlastník sa opäť ozval a svoju reakciu začal urážkou recenzenta. „Si hlupák, čo píše hovadiny,“ bránil sa tým, že ponúkajú kvalitné obedové menu. „Reštaurácia môže za to, že vďaka blbom ako ty sú na Slovensku najdrahšie suroviny v EÚ? Choď do Ruska, tam je hajzlak za 60 centov, blbec,“ uzavrel.

Ešte ostrejšie reakcie

Pred dvoma mesiacmi si ďalší návštevník všimol vlastníkove reakcie a spomenul to priamo vo svojej recenzii, čo, samozrejme, nezostalo bez povšimnutia. „Mali iba denné menu, a to predražené, samotná polievka 3,99. Malá kofola 2,20, veľká 3,50! Drahšie ako pivo. Inak majiteľ odpovedá na negatívne recenzie ako hurón,“ napísal. A vlastník mu odpovedal.

„Ako sa dá odpovedať hlupákovi, ako vy? Je mimo sezóny, v celom meste ani živej duše, samozrejme, varíme iba denné menu! Máme aj suroviny na cca 50 % z lístka à la carte, ale to by musel prísť normálny človek, normálne komunikovať s personálom, napríklad – nevybrali sme si z menu, čo iné nám viete ponúknuť? Ale majiteľ je hurón a pánko čo vypisuje sprostosti a myslí si o sebe, že je najmúdrejší na svete, je fajn!“ uviedol.

Na druhú stranu, mnohí zákazníci udelili podniku plné hodnotenie a podľa neho odchádzali domov spokojní. Vlastník si všíma aj tieto recenzie a zdvorilo im adresuje vďaku.

Dobrou správou je, že tento podnik funguje, pretože viaceré, ktoré sa objavili v relácii Na nože, toľko šťastia nemali. Ako sme zistili, skončilo už 8 reštaurácií.

