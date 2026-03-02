Vladimír Kobielsky sa návratu do Let’s Dance bránil: Prehovoril o pochybnostiach aj ťažkej ceste späť

Foto: Instagram (mamanaprenajom.markiza, vladokobielsky)

Frederika Lyžičiar
Let’s Dance
Po rokoch vracia do Let’s Dance.

Nedeľné večery opäť ovládne tanec a ligot parketu. Televízia Markíza prichádza s novou sériou šou Let’s Dance, ktorá láka na výrazné osobnosti aj silné návraty. Medzi účinkujúcimi nebude chýbať ani herec Vladimír Kobielsky, víťaz ročníka 2017, ktorý sa po rokoch vracia späť do hry.

Ako pre Markízu prezradil herec Vladimír Kobielsky, návrat do tanečnej šou preňho nebol automatickým rozhodnutím. Aj napriek tomu, že patrí medzi najvýraznejšie osobnosti projektu, k opätovnému vstupu na parket pristupoval s rešpektom a váhaním.

Návrat, ktorý nebol samozrejmosťou

Herec priznal, že jeho prvotné pocity boli skôr rozpačité než nadšené. „Ja sa ti priznám, že veľmi som sa netešil na to, že sa stanem toho súčasťou. Lebo si myslím, že to bolo pekné a mal som zostať pri tých spomienkach, ale nakoniec som nabral odvahu vrátiť sa do tohto šialeného ringu,“ povedal Kobielsky.

 

Napriek počiatočným pochybnostiam verí, že diváci si ešte pamätajú jeho cestu v šou spred rokov. „Povedal som si, že možno tá dokonalosť, ktorá v tomto kole bude vládnuť, divákov nebude až tak baviť. A že si spomenú na chvíle ťažké, ktoré som zažíval a sám so sebou som sa trápil a že sa vyberiem ešte raz na túto strastiplnú cestu,“ vysvetlil.

Tanečné topánky odložil na roky

