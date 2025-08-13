Vláda Slovákom zobrala chuť na obľúbený produkt: Ceny sú extrémne, džús je neraz drahší ako alkohol

Ilustračná foto: TASR (Jaroslav Novák)

Roland Brožkovič
TASR
Výrobcovia sa obávajú ďalšieho zdražovania v dôsledku pripravovaných konsolidačných opatrení pre rok 2026.

Spotreba sladených nealkoholických nápojov klesla za prvých šesť mesiacov od zavedenia novej dane v priemere o 12 %. Ceny sladených nápojov sa v dôsledku novej dane zvýšili o 35 % a sú tak najvyššie v regióne.

Spotrebitelia si svoje obľúbené nápoje kupujú menej často, v menších baleniach alebo v zahraničí, uviedla v stredu Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku (AVNM). Daň zo sladených nealkoholických nápojov platia spotrebitelia od začiatku tohto roka.

„Zvýšila sa daň z pridanej hodnoty (DPH) na všetky nealkoholické nápoje v gastrozariadeniach z 10 % na 19 %, k tomu sa pridala daň zo sladených nápojov, ktorá zvýšila ceny až o 35 %. Nealkoholické nápoje sú už dnes v reštauráciách často drahšie ako alkohol, čo nevysiela z pohľadu podpory verejného zdravia dobrý signál spotrebiteľom,“ priblížila výkonná riaditeľka AVNM Lucia Morvai.

Hrozí katastrofický scenár

Výrobcovia sa podľa nej obávajú ďalšieho zdražovania v dôsledku pripravovaných konsolidačných opatrení pre rok 2026, ak by vláda pristúpila k zvyšovaniu DPH na potraviny a nápoje alebo sadzieb daní na sladené nápoje.

Ilustračná foto: Unsplash

„Ak bude negatívny trend poklesu spotreby ďalej pokračovať, napríklad aj v dôsledku zvyšovania spotrebných daní alebo zvýšenia DPH, hrozí zásadný prepad trhu s nápojmi a výpadky na daňových príjmoch z celého dodávateľského reťazca nápojových spoločností, čím štát stratí na daniach a odvodoch od výroby, cez dopravu až po obchod či reštaurácie,“ dodala Morvai.

Predaj nápojov zároveň tvorí takmer štvrtinu tržieb v slovenských reštauráciách a gastrozariadeniach. Ďalšie zvyšovanie cien tak môže ohroziť ešte viac ich konkurencieschopnosť v porovnaní s okolitými krajinami a zvýšiť cezhraničné nákupy Slovákov v prihraničných oblastiach.

Balík konsolidačných opatrení pre rok 2026 by mal minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) predložiť na budúcu stredu (20. 8.) na rokovanie vlády. Aj keď rezort financií opakovane odmieta vopred konkretizovať jednotlivé opatrenia, opoziční politici prišli s informáciou o možnom ďalšom zvýšení DPH až na 25 %. V hre je napríklad aj rast dane z hazardu, pri ktorej však minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) odmietol zvýšenie o viac ako jeden percentuálny bod z 27 % na 28 %.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V hlavnom meste kradne cyklo fantóm: Polícia prosí o pomoc, ak poznáte muža z videa,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac