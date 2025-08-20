Obrat o 180 stupňov: Znižovanie počtu krajov už zrazu nie je téma, tvrdí Huliak. Chcel ich pritom úplne zrušiť

Foto: SITA – Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR

Nina Malovcová
TASR
Znižovanie počtu samosprávnych krajov sa odkladá.

Vládny kabinet má dnes na programe ďalšie rokovanie, po ktorom zasadne aj koaličná rada. Od politikov sa očakáva, že sa budú venovať predovšetkým konsolidácii verejných financií, ktorú odborníci označujú za nevyhnutnú. Téma rušenia samosprávnych krajov, o ktorej sa v posledných týždňoch hovorilo, však z rokovania ustúpila do úzadia.

Ako informoval Denník N, minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak pred rokovaním vlády uviedol, že znižovanie počtu krajov „zrazu nie je téma“. Podľa jeho slov by osobne za takýto návrh zahlasoval, no momentálne sa ním koalícia nezaoberá.

SNS chcela počet krajov znížiť na polovicu

Slovenská národná strana ešte nedávno predložila návrh, aby sa počet samosprávnych krajov znížil z dnešných ôsmich na štyri. Argumentovala pritom úsporami a efektívnejším fungovaním samosprávy.

Premiér Robert Fico minulý týždeň povedal, že vláda by so znížením počtu krajov nemala problém a hlasovala by zaň. Vývoj z posledných dní však ukazuje, že prioritu má teraz konsolidácia a štruktúra samosprávnych krajov sa odkladá na neurčito.

Minister zdravotníctva sa oboznamuje s analýzou

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) sa v súčasnosti oboznamuje s analýzou mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorú vykonala Slovenská akadémia vied (SAV). Správu k analýze chce predložiť na najbližšom rokovaní vlády. Uviedol to pred stredajším zasadnutím kabinetu novinárom.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

„Teraz sa so správou oboznamujem ja a moji kolegovia. Predpokladám, že na najbližšiu vládu bude riadne predložená. Úlohu predložiť túto správu mi zadala vláda,“ vyhlásil. Avizoval, že potom, ako výsledky predstaví vládnym predstaviteľom, bude o nich informovať aj verejnosť.

Čo skúmali odborníci

SAV koncom júla informovala, že dokončila analýzu vakcín proti COVID-19. Avizovala, že o výsledkoch je pripravená informovať, len čo rezort zdravotníctva stanoví termín. O otestovanie vzoriek vakcín požiadal Šaško SAV ešte v apríli na základe poverenia vlády.

Odborníci mali vypracovať komplexnú správu o kvantitatívnej analýze na prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných v slovenskej populácii. Rovnako analýzu vplyvu prítomných látok na ľudský organizmus.

Dostupná zdravotná starostlivosť bude naďalej garantovaná. Ubezpečil v stredu minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v súvislosti s tým, že koncom augusta končia licencie v štyroch bodoch záchrannej zdravotnej služby. Najneskôr začiatkom budúceho týždňa má minister informovať verejnosť.

Rokovania o riešení situácie

„Dostupná zdravotná starostlivosť je garantovaná. Mám na to priamu kompetenciu, mám o tom dnes aj zajtra rokovania, je to už len o technických procesoch,“ povedal minister novinárom pred stredajším rokovaním vlády. V súvislosti so súťažou na záchranky Šaško poznamenal, že systém sa za súčasných podmienok ukázal ako zlý, ďalší postup bude podľa neho „krištáľovo čistý“. Zopakoval, že tender bol zrušený zákonne.

„Ktokoľvek tvrdí niečo iné, buď vedome alebo nevedome klame. Teraz riešime to, aby bola zagarantovaná zdravotná služba aj v tých štyroch bodoch, to bude v krátkej dobe vyriešené,“ skonštatoval. Minister má vlastnú víziu o ďalšom postupe, no musí prihliadať aj na koaličné rokovania. „To, či to bude formou tendru, zatiaľ si to nemyslím, ale uvidíme, aká bude koaličná dohoda,“ dodal.

Tender kritizovala aj SNS

Tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby kritizovala opozícia aj koaličná SNS. Šaško požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby tender zrušilo pred týždňom v stredu (13. 8.).

Odborné analýzy majú ukázať, ako fungovanie záchraniek nastaviť čo najlepšie. Predstavené boli tri možné návrhy riešenia – zoštátnenie záchraniek, prednostné právo štátnych a verejných organizácií na záchranky a začlenenie záchraniek do tzv. integrovaného záchranného systému.

