Virálny príspevok o proteste proti progresivizmu z Košíc je na smiech. Ide o výtvor umelej inteligencie

Foto: TASR - Diana Semanová/Facebook (Ľuboš Ďubek - Progresívne Slovensko)

Jakub Baláž
Sociálnymi sieťami sa šíri fotografia zachytávajúca dav ľudí s masívnym transparentom. Mnohí ho šíria v presvedčení, že ide o autentický záber.

Ako sme vás včera informovali, na proteste proti progresivizmu sa v sobotu popoludní v centre Košíc zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí. Sociálnymi sieťami sa v spojení s udalosťou azda najviac šíri záber, ktorý zachytáva množstvo ľudí s veľkým transparentom. Ten si v uplynulých hodinách vyslúžil stovky reakcií či šírení.

Ako však uviedli viaceré facebookové profily a stránky, záber nezachytáva autentické dianie či konkrétnu momentku. Ide totiž o výtvor umelej inteligencie s viacerými chybami. Upozornil na to aj asistent poslankyne NR SR Natálie Nash Ľuboš Ďubek.

Pri detailnejšom skúmaní príspevku je zrejmé, že architektúra sa nezhoduje s tou, ktorú nájdeme vo východoslovenskej metropole. Okrem toho je na fotke viacero ďalších chýb. „Jednak je to neúctivé voči všetkým občanom, ktorí sa skutočne zúčastnili, jednak tým robia hlupákov z tých, ktorým to podsúvajú,“ uviedol na margo AI výtvoru Ďubek.

Kým niektoré profily fotografiu aj napriek evidentným faktom na svojej nástenke nechali, iní sa rozhodli ju vymazať či dokonca orezať tak, aby z nej nebolo zrejmé, že ide o podvrh.

