Vieme, prečo sa to deje: Sú Vianoce a vy máte „depku“. Nie ste divní, takto to okamžite napravíte

Ilustračná foto: Freepik

Michaela Olexová
Vianoce
Vianoce sú najradostnejším obdobím v roku.

Tak by to malo byť – aspoň podľa filmov, kníh a médií. No ak ste otvorili tento článok, možno cítite, že pravda je vo vašom prípade niekde inde.

Náhly pocit hlbokého smútku, osamelosti či prázdnoty je počas sviatkov taký rozšírený, že sa dnes skloňuje s prezývkou vianočná depresia. Hoci nejde o oficiálnu diagnózu, tento stav je bežný a zasahuje prekvapivo veľkú časť populácie.

Chceli sme zistiť, čo sa v nás v tomto období vlastne odohráva, ak to vedie k náhlemu smútku. Oslovili sme preto skúsenú psychologičku Ivanu Čergeťovú.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by MentaraCare® (@mentaracare)

Našou otázkou bolo, čo by odporučila človeku, ktorý sa pýta:

Prečo bývam na Vianoce stále smutný?

Doktorka Čergeťová nám vysvetlila psychologické pozadie vianočného smútku a pridala niekoľko praktických tipov, ako sa s ním vyrovnať vlastnými silami.

Prečo nás na Vianoce ovládne náhly pocit smútku?

Psychologička nás najprv zasvätila do komplexného sveta procesov, ktoré stoja za vznikom tzv. vianočnej depresie. Podľa nej netreba hľadať vinníkov dlho.

Vianoce fungujú ako zosilňovač,“ vysvetľuje. „To, čo v nás počas roka hrá potichu – osamelosť, smútok za niekým, únava, finančný stres, tlak na dokonalosť či sociálne porovnávanie –, cez sviatky hrá nahlas.“

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.

K tomuto zosilneniu bežných negatívnych emócií sa pridáva aj kaskáda povinností, stresu a nekonečných príprav.

Ilustračná foto: Unsplash

„Pridáte k tomu zmenu režimu, menej denného svetla a rodinné ‘skripty’ – teda staré roly a očakávania – a nervový systém ľahko prejde do úzkosti či otupenia,“ dodáva odborníčka.

Toto vysvetlenie hovorí samo za seba. Poďme sa teda pozrieť na praktické riešenie.

