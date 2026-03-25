Našli sme top miesto na život v Európe: Je na skok od Slovenska, za jedlo dáte 148 €

život v Krakove

Michaela Olexová
Po prekročení slovenskej hranice stačí hodina a pol jazdy autom na to, aby ste sa ocitli v najlepšom európskom meste pre digitálnych nomádov.

Digitálne nomádstvo naberá na sile. Čoraz viac ľudí – vrátane Slovákov – odchádza za hranice, pracuje pre domáce firmy alebo podniká online, no zároveň žije v krajinách s vyšším životným štandardom.

Najnovšie sa na tento trend pozreli dátoví analytici z Playerstime, ktorí preskúmali 35 najnavštevovanejších európskych destinácií. Zamerali sa na to, kde sa digitálnym nomádom žije najlepšie.

Ako informuje MailOnline, pri vytváraní rebríčka sa hodnotili tvrdé dáta ako finančná dostupnosť, bezpečnosť a celková kvalita života. Do štúdie analytici zahrnuli aj konkrétne ukazovatele: ceny potravín, rýchlosť a cenu internetu či dostupnosť verejnej dopravy.

Najväčšiu váhu pritom mala kombinácia bezpečia a nízkych nákladov, čo vysvetľuje, prečo rebríček ovládla stredná a východná Európa. Medzi najlepšími miestami pre digitálnych nomádov dominujú mestá v Poľsku, Maďarsku a Česku.

Zoznam úplne ovládli naši susedia

Poliakom sa podarilo obsadiť prvé dve priečky s dvoma najväčšími mestami.

Najlepšie obstál práve Krakov – skončil na 1. mieste a podľa analytikov oprávnene. Priemerné mesačné výdavky tu dosahujú 1 423,12 eura. Medzi jeho ďalšie prednosti patrí cenová dostupnosť potravín (148 eur mesačne), nízke náklady na internet (16 eur mesačne) a vysoká úroveň bezpečnosti, ktorá dosiahla skóre 75,08 zo 100.

Na druhom mieste skončila Varšava, kde sú priemerné mesačné výdavky ešte nižšie – 1 265,26 eura. Mesto zároveň dosiahlo bezpečnostné skóre 74,66 a celkové hodnotenie 150 bodov zo 175.

Tretie miesto obsadila Budapešť. Digitálni nomádi tu minú v priemere 1 542,24 eura mesačne, pričom na verejnú dopravu pripadá 23,08 eura. Perla Dunaja v celkovom hodnotení získala 147 bodov zo 175.

A prvú štvorku uzatvára Praha s priemernými mesačnými výdavkami 1 276,65 eura a celkovým skóre 141 bodov zo 175.

Slovensko sa do prvej desiatky nedostalo. Ak uvažujete nad životným štýlom digitálneho nomáda, zaujať vás môžu aj ďalšie destinácie, ktoré odborníci vybrali.

Najlepšie európske mestá pre digitálnych nomádov v roku 2026

(uvádza sa lokalita, mesačné výdavky a index bezpečnosti)

  1. Krakov, Poľsko: 1 423,12 € (IB 75,08)
  2. Varšava, Poľsko: 1 265,26 € (IB 74,66)
  3. Budapešť, Maďarsko: 1 542,24 € (IB 75,30)
  4. Praha, Česko: 1 276,65 € (IB 66,27)
  5. Tallinn, Estónsko: 2 627,12 € (IB 78,42)
  6. Madrid, Španielsko: 2 169,41 € (IB 70,91)
  7. Sevilla, Španielsko: 1 912,62 € (IB 63,69)
  8. Lisabon, Portugalsko: 1 745,27 € (IB 67,03)
  9. Dubrovník, Chorvátsko: 2 270,09 € (IB 82,23)
  10. Porto, Portugalsko: 1 569,29 € (IB 66,39)
