Vie sa o ňom málo: Kto je nový najvyšší duchovný vodca Iránu Modžtabá Chameneí?

Foto: TASR/Iran state TV via AP

Lucia Mužlová
TASR
Útok na Irán
Alí Chameneí bol zabitý 28. februára v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán.

Novým najvyšším duchovným vodcom Iránu sa v nedeľu stal Modžtabá Chameneí. Zhromaždenie znalcov ho zvolilo viac ako týždeň po tom, čo jeho otec a predchodca Alí Chameneí zomrel počas americko-izraelských útokov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AFP a AP.

Zhromaždenie znalcov v rozsiahlom vyhlásení citovanom iránskymi médiami uviedlo, že Chameneího druhorodený syn bol vybraný po starostlivom a komplexnom zvážení na základe „rozhodujúceho hlasovania“. Vyzvalo tiež Iráncov, „najmä elity a intelektuálov zo seminárov a univerzít“, aby prisahali vernosť vedeniu krajiny a zachovali jednotu.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
V Iráne zvolili nového vodcu, ponesie meno Chameneí: Izrael varoval, že bude ďalším cieľom
2.
Trump požiadal Zelenského o pomoc: Na Blízky východ prídu ukrajinskí špecialisti na drony
3.
Apokalyptický Teherán: Celé mesto zahalil čierny dym. Valil sa z ropných skladov
Zobraziť všetky články (116)

Alí Chameneí bol zabitý 28. februára v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán. Najvyšším duchovným vodcom bol viac ako 37 rokov. Modžtabá Chameneí útoky prežil, no okrem jeho otca pri nich zahynula aj jeho matka, manželka a dcéra.

Vie sa o ňom málo

O 56-ročnom Modžtabovi Chameneím sa vie len málo. Nikdy nezastával funkciu vo vláde. Držal sa v ústraní, zriedkakedy sa objavil na verejnosti alebo na piatkových modlitbách. Je to nekompromisný konzervatívec, ktorý počas iránsko-irackej vojny (1980 – 1988) slúžil v Revolučných gardách. Je spájaný s násilným potlačením protestov v Iráne.

Jeho pôsobenie v Revolučných gardách mu pomohlo vybudovať si kontakty s vplyvnými osobami, ktoré v súčasnosti zastávajú v Iráne vysoké pozície. Práve Revolučné gardy bezprostredne po jeho zvolení deklarovali vernosť a poslušnosť“ Modžtabovi Chameneímu.

Chameneího syn podľa televízie Sky News údajne vlastní nehnuteľnosti po celom svete vrátane Londýna. Na rozdiel od svojho otca, ktorý bol známym intelektuálom a obratným rečníkom ešte predtým, ako sa stal najvyšším duchovným vodcom, Modžtabá Chameneí je v Iráne málo známy. V hierarchii iránskych duchovných pôsobil na strednej úrovni.

Najvyšší duchovný vodca v Iráne v konečnom dôsledku určuje strategické smerovanie štátu. Je vrchným veliteľom ozbrojených síl, obsadzuje kľúčové posty v súdnictve a armáde a dohliada na vplyvné štátne orgány. Nemá žiadne pevne stanovené funkčné obdobie.

Americký prezident Donald Trump po spustení útokov na Irán opakovane vyhlásil, že sa chce podieľať na výbere jeho nového duchovného vodcu. Syna zabitého ajatolláha Alího Chameneího označil v stredu za „ľahkú váhu“ a „neprijateľnú“ voľbu. „Chceme niečo, čo prinesie Iránu harmóniu a mier,“ vyhlásil Trump. V rozhovore pre televíziu ABC News povedal, že ak ho vyberú, „dlho vo funkcii nezostane“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovensko vydalo nové varovanie: Bezpečnostná situácia sa zhoršuje, tieto 2 krajiny by ste mali čo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac