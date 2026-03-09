Vie sa o ňom málo: Kto je nový najvyšší duchovný vodca Iránu Modžtabá Chameneí?

Novým najvyšším duchovným vodcom Iránu sa v nedeľu stal Modžtabá Chameneí. Zhromaždenie znalcov ho zvolilo viac ako týždeň po tom, čo jeho otec a predchodca Alí Chameneí zomrel počas americko-izraelských útokov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AFP a AP.
Zhromaždenie znalcov v rozsiahlom vyhlásení citovanom iránskymi médiami uviedlo, že Chameneího druhorodený syn bol vybraný po starostlivom a komplexnom zvážení na základe „rozhodujúceho hlasovania“. Vyzvalo tiež Iráncov, „najmä elity a intelektuálov zo seminárov a univerzít“, aby prisahali vernosť vedeniu krajiny a zachovali jednotu.
Alí Chameneí bol zabitý 28. februára v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán. Najvyšším duchovným vodcom bol viac ako 37 rokov. Modžtabá Chameneí útoky prežil, no okrem jeho otca pri nich zahynula aj jeho matka, manželka a dcéra.
Vie sa o ňom málo
O 56-ročnom Modžtabovi Chameneím sa vie len málo. Nikdy nezastával funkciu vo vláde. Držal sa v ústraní, zriedkakedy sa objavil na verejnosti alebo na piatkových modlitbách. Je to nekompromisný konzervatívec, ktorý počas iránsko-irackej vojny (1980 – 1988) slúžil v Revolučných gardách. Je spájaný s násilným potlačením protestov v Iráne.
Two hours after being Elected as the New Leader, he has sent a message to Israel with a barrage of Missiles
— Khamenei Media (@khameneif1) March 9, 2026
Jeho pôsobenie v Revolučných gardách mu pomohlo vybudovať si kontakty s vplyvnými osobami, ktoré v súčasnosti zastávajú v Iráne vysoké pozície. Práve Revolučné gardy bezprostredne po jeho zvolení deklarovali vernosť a poslušnosť“ Modžtabovi Chameneímu.
Chameneího syn podľa televízie Sky News údajne vlastní nehnuteľnosti po celom svete vrátane Londýna. Na rozdiel od svojho otca, ktorý bol známym intelektuálom a obratným rečníkom ešte predtým, ako sa stal najvyšším duchovným vodcom, Modžtabá Chameneí je v Iráne málo známy. V hierarchii iránskych duchovných pôsobil na strednej úrovni.
Najvyšší duchovný vodca v Iráne v konečnom dôsledku určuje strategické smerovanie štátu. Je vrchným veliteľom ozbrojených síl, obsadzuje kľúčové posty v súdnictve a armáde a dohliada na vplyvné štátne orgány. Nemá žiadne pevne stanovené funkčné obdobie.
Americký prezident Donald Trump po spustení útokov na Irán opakovane vyhlásil, že sa chce podieľať na výbere jeho nového duchovného vodcu. Syna zabitého ajatolláha Alího Chameneího označil v stredu za „ľahkú váhu“ a „neprijateľnú“ voľbu. „Chceme niečo, čo prinesie Iránu harmóniu a mier,“ vyhlásil Trump. V rozhovore pre televíziu ABC News povedal, že ak ho vyberú, „dlho vo funkcii nezostane“.
