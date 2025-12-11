VIDEO: Poslanci schválili novelu Trestného zákona. V parlamente vypukla tvrdá fyzická potýčka

Poslanci parlamentu schválili novelu Trestného zákona. Opozícia píšťalkami vypískala predkladateľku hlasovania Zuzanu Plevíkovú (Smer-SSD), ktorá sa neskôr dostala aj do potýčky so šéfom Hnutia Slovensko Igorom Matovičom pre jeho transparent. Následne vypukla ostrá hádka medzi poslancami Hnutia Slovensko a koalíciou.
Za návrh novely Trestného zákona hlasovalo 76 poslancov.
Igor Matovič počas prejavu predkladateľky hlasovania Zuzany Plevíkovej vystúpil s transparentom „Obžalovaný Gašpar hlasuje za amnestiu pre seba“. To vytočilo poslankyňu, ktorá sa mu snažila vytrhnúť transparent z rúk. Na pomoc jej prišiel poslanec Dušan Muňko (SNS), s ktorým sa Matovič pustil do slovnej hádky.
Matovič tiež pridal video z parlamentu, na ktorom je vidieť fyzickú potýčku medzi viacerými koaličnými poslancami a poslancami Hnutia Slovensko.
